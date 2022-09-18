Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Показалось, Карасев свистел в одну сторону». Директор «Динамо» – после поражения от «Зенита»

    Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров недоволен судейством в матче десятого тура РПЛ против «Зенита» (0:2). В поле работал москвич Сергей Карасев.

    «Со стороны «Динамо» игра была хорошая. Мы бились, старались, у нас были моменты. Так получилось, что два гола себе привезли. Посмотрим. Показалось, что с «Зенитом» фолы свистелись в одну сторону.

    У «Динамо» было много фолов? Мне с трибуны показалась неоднозначная трактовка. Просто в одних и тех же эпизодах — в разные стороны. Мы пересмотрим игру, подумаем, что делать с этим», – сказал Пивоваров.

    • В РФС работу Карасева назвали не идеальной.
    • Карасев работал на Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020.
    • Ранее Карасев привлекался к матчам Лиги чемпионов.

    Новости по теме
    Лаксальт: «Рано говорить, что «Зенит» уже чемпион»
    Даса: «Не считаю «Зенит» непобедимым» 1
    «Хочется видеть более адекватное судейство. Уже не впервые Карасев трактует эпизоды в пользу соперника». «Динамо» – после матча с «Зенитом» 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:05
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +865

      Конопляных дел мастер 34 минуты назад

      Все видели как Карась подсуживал Динаму. Вторая жёлтая, только слепой будет оспаривать, как и первую. Не могут играть и взяли моду от хряков ныть. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6899

      Из Твери Леха 39 минут назад

      Играть нужно и забивать. В каждом туре вой про судей, но про жопоногих ногомячистов - ни слова.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2043

      моэм 59 минут назад

      Вначале судил ровно , но чуть больше в сторону Динамо ... но динамики решив что судья на их стороне стали хамить ....а всё в оставшееся время Карасёв пытался объяснить им , что хамить не надо , а поняли только после удаления ...дошло как до жирафа.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      Рыло свина 1 час назад

      я тоже видел Карасёв свистел в пользу Динамо! за что Сантосу карту дал? Сантоса рубили гораздо грубее и карты не давались и даже не свистел нарушения!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4530

      neveldomha 1 час назад

      А вот если бы на поле не было судьи, то кого бы тогда обвиняли в собственных ошибках?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1427

      Artemka444 1 час назад

      Теперь всю неделю будут плакать!!!
      Тренируйтесь больше и всё гуд будет!!!
      А то два три удара по воротам это супер достижение!!!
      Лидеров Динамо не было видно что то совсем!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +282

      Мася_1989 1 час назад

      Да какая разница, там явно не в судействе дело было. Молчал бы уж

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +654

      Красногвардейчик 1 час назад

      Ну если быть объективными, Динамо вчера даже на ничью не наиграло....судейство тут не причём

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +71

      То ли ещё будет > Красногвардейчик 5 минут назад

      Если быть объективным, то никто из столичных клубов, в играх с Зенитом, не наиграл на ничью. Это данность. И если Динамо играет так со многими, это их стиль, то, к примеру Спартак, с Зенитом, был просто не похож на себя, даже что умели не могли сделать, полные штаны трусости. А с другой стороны, их трудно винить за это. Сыграй они в открытую, сколько им могли набросать за шиворот. К сожалению, в нашем чемпионате, есть Зенит, и есть все остальные. И он может проиграть только сам себе. Можно назвать сборной Южной Америки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +864

      SpartakMoskwa 1 час назад

      Если кажется, перекрестись

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6167

      порт 1 час назад

      Мы пересмотрим игру, подумаем, что делать с этим», – сказал Пивоваров.
      \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
      Тренироваться лучше.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11