«Показалось, Карасев свистел в одну сторону». Директор «Динамо» – после поражения от «Зенита»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров недоволен судейством в матче десятого тура РПЛ против «Зенита» (0:2). В поле работал москвич Сергей Карасев.

«Со стороны «Динамо» игра была хорошая. Мы бились, старались, у нас были моменты. Так получилось, что два гола себе привезли. Посмотрим. Показалось, что с «Зенитом» фолы свистелись в одну сторону.

У «Динамо» было много фолов? Мне с трибуны показалась неоднозначная трактовка. Просто в одних и тех же эпизодах — в разные стороны. Мы пересмотрим игру, подумаем, что делать с этим», – сказал Пивоваров.