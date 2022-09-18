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  • «Показалось, Карасев свистел в одну сторону». Директор «Динамо» – после поражения от «Зенита»

«Показалось, Карасев свистел в одну сторону». Директор «Динамо» – после поражения от «Зенита»

18 сентября 2022, 10:05
19

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров недоволен судейством в матче десятого тура РПЛ против «Зенита» (0:2). В поле работал москвич Сергей Карасев.

«Со стороны «Динамо» игра была хорошая. Мы бились, старались, у нас были моменты. Так получилось, что два гола себе привезли. Посмотрим. Показалось, что с «Зенитом» фолы свистелись в одну сторону.

У «Динамо» было много фолов? Мне с трибуны показалась неоднозначная трактовка. Просто в одних и тех же эпизодах — в разные стороны. Мы пересмотрим игру, подумаем, что делать с этим», – сказал Пивоваров.

  • В РФС работу Карасева назвали не идеальной.
  • Карасев работал на Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020.
  • Ранее Карасев привлекался к матчам Лиги чемпионов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Карасев Сергей
Комментарии (19)
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порт
1663486791
Мы пересмотрим игру, подумаем, что делать с этим», – сказал Пивоваров. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Тренироваться лучше.
Ответить
SpartakMoskwa
1663487252
Если кажется, перекрестись
Ответить
Красногвардейчик
1663487577
Ну если быть объективными, Динамо вчера даже на ничью не наиграло....судейство тут не причём
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Мася_1989
1663488023
Да какая разница, там явно не в судействе дело было. Молчал бы уж
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Artemka444
1663488292
Теперь всю неделю будут плакать!!! Тренируйтесь больше и всё гуд будет!!! А то два три удара по воротам это супер достижение!!! Лидеров Динамо не было видно что то совсем!!!
Ответить
neveldomha
1663488887
А вот если бы на поле не было судьи, то кого бы тогда обвиняли в собственных ошибках?
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Рыло свина
1663489054
я тоже видел Карасёв свистел в пользу Динамо! за что Сантосу карту дал? Сантоса рубили гораздо грубее и карты не давались и даже не свистел нарушения!
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моэм
1663489442
Вначале судил ровно , но чуть больше в сторону Динамо ... но динамики решив что судья на их стороне стали хамить ....а всё в оставшееся время Карасёв пытался объяснить им , что хамить не надо , а поняли только после удаления ...дошло как до жирафа.
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Из Твери Леха
1663490667
Играть нужно и забивать. В каждом туре вой про судей, но про жопоногих ногомячистов - ни слова.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1663500103
Лучше бы проверил , где главный тренер купил "тренерские корочки".
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