«Не идеальная работа». В судейском комитете оценили Карасева в матче «Динамо» – «Зенит»

Руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев оценил работу главного арбитра Сергея Карасева на матче «Динамо» — «Зенит» (0:2).

— Уже слышали высказывания Дмитрия Гафина по работе Карасева?

— Да, слышал. Предварительно мы можем дать только оценку, что мы считаем, что в целом он с матчем справился. Если есть какие-то недоработки, то они имели мелкий характер. Если «Динамо» не устраивает работа Карасева, и в клубе считают, что не было второй желтой карточки у Роберто Фернандеса, то мы ждем обращение в ЭСК, эксперты дадут свою оценку. Я никаких таких моментов не заметил. У меня лично нет никакого негативного осадка после матча.

— А по ситуации с Арсеном Захаряном?

— Матч длится 90 минут. В нем совершается по сотне единоборств. Даже если арбитр пропускает одно единоборство, которое можно оценить на желтую карточку, инспектор разберется. Если это факт пропущенный, то инспектор понизит оценку. Будет она 8,3. При этом нельзя же говорить, что матч тура проведен плохо. Одна или две пропущенных желтых, наверное, не идеальная работа, но это однозначно оценивается как хорошая.