«От арбитра ФИФА хочется видеть более качественное судейство». «Динамо» недовольно Карасевым после поражения от «Зенита»

Это говорит представитель грубо игравшего клуба, который бы ЛЧ или ЛЕ закончил бы матч при восьми или семи полевых игроков
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин недоволен работой судьи Сергея Карасева на матче десятого тура РПЛ против «Зенита» (0:2).
«Хотелось бы увидеть более качественное судейство от арбитра ФИФА. Ситуация с Арсеном Захаряном — очевидная. Удар по ноге — кровь. Из таких моментов складывается целая картина. Поймете направление мысли нашего ведущего арбитра», – сказал Гафин.
- Карасев работал на Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020.
- Ранее Карасев привлекался к матчам Лиги чемпионов.
- «Динамо» идет в РПЛ 6-м.