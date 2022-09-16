«Геев там у них и так хватает». Селюк – о запрете «Локомотива» использовать прозвище Педриньо

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на то, что новичку «Локомотива» Педро Габриэлу не разрешили указать на игровой футболке свое прозвище.

Бразилец называет себя Педриньо. В клубе считают, что «это звучит как гей».

«В «Локомотиве» происходят странные вещи. Речь об отставке руководства идeт уже давно. Непонятно только, почему ничего не происходит. Более того, они ничью в Кубке позиционируют как возрождение «Локомотива».

Приходит игрок с фамилией Педриньо и ему говорят: «Ты не подписывайся так, а то подумают, что ты гей». Человеку нельзя играть под своей фамилией. Геев там у них и так хватает.

Такое чувство, что там клоуны работают. Дают какому-то игроку 12-й номер. Он что, Месси, который может позволить себе выбирать номер?», – сказал Селюк.