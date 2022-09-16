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    «Геев там у них и так хватает». Селюк – о запрете «Локомотива» использовать прозвище Педриньо

    Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на то, что новичку «Локомотива» Педро Габриэлу не разрешили указать на игровой футболке свое прозвище.

    Бразилец называет себя Педриньо. В клубе считают, что «это звучит как гей».

    «В «Локомотиве» происходят странные вещи. Речь об отставке руководства идeт уже давно. Непонятно только, почему ничего не происходит. Более того, они ничью в Кубке позиционируют как возрождение «Локомотива».

    Приходит игрок с фамилией Педриньо и ему говорят: «Ты не подписывайся так, а то подумают, что ты гей». Человеку нельзя играть под своей фамилией. Геев там у них и так хватает.

    Такое чувство, что там клоуны работают. Дают какому-то игроку 12-й номер. Он что, Месси, который может позволить себе выбирать номер?», – сказал Селюк.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 15:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +819

      шахта Заполярная 34 минуты назад

      Не разрешил прозвище написать, глупость, он же не ******* хотел написать

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      Рейтинг: +481

      КаДеС 1 час назад

      Он имел ввиду "3,14да-сов у них и так хватает". Ничего лично против Локомотива не имею. Поправил только семантическую часть

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