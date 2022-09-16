Борис Игнатьев назвал дворовым футбол «Урала» при Шалимове

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев понимает, почему «Урал» летом уволил Игоря Шалимова.

«В «Урале», например, когда убирали Игоря Шалимова, я видел, что там не было ничего. Там не чувствовалась рука тренера, а был только набор футболистов, которые выходят и как‑то пытаются играть. Так во дворе люди играют», – сказал Игнатьев.