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    Борис Игнатьев назвал дворовым футбол «Урала» при Шалимове

    Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев понимает, почему «Урал» летом уволил Игоря Шалимова.

    «В «Урале», например, когда убирали Игоря Шалимова, я видел, что там не было ничего. Там не чувствовалась рука тренера, а был только набор футболистов, которые выходят и как‑то пытаются играть. Так во дворе люди играют», – сказал Игнатьев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11435

      Алексей З 53 минуты назад

      У каждого есть своё мнение, но о коллеге не принято так унизительно отзываться.
      Кого сам Игнатьев тренеровал , вечный ассистент у Сёмина ?

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      Рейтинг: +599

      SLADE2019 3 часа назад

      Кто ты такой, чтобы такое о Шалимове говорить. Никто. Ни футболистом не был нормальным, ни тренером. Всякое ничтожество еще будет базарить.

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