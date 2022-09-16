Борис Игнатьев назвал дворовым футбол «Урала» при Шалимове

У каждого есть своё мнение, но о коллеге не принято так унизительно отзываться.
Кого сам Игнатьев тренеровал , вечный ассистент у Сёмина ?
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев понимает, почему «Урал» летом уволил Игоря Шалимова.
«В «Урале», например, когда убирали Игоря Шалимова, я видел, что там не было ничего. Там не чувствовалась рука тренера, а был только набор футболистов, которые выходят и как‑то пытаются играть. Так во дворе люди играют», – сказал Игнатьев.
- Шалимов проработал в «Урале» год.
- Его сменил Виктор Гончаренко.
- «Урал» идет в зоне вылета РПЛ.