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    «Локомотив» – «Краснодар»: стартовые составы

    Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Краснодара» на матч Кубка России.

    «Локомотив»: Худяков, Ненахов, Магкеев, Мампасси, Тикнизян, Баринов, Карпукас, Керк, Педриньо, Камано, Изидор.

    «Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Сорокин, Литвинов, Волков, Кривцов, Сперцян, Баньяц, Батчи, Ионов, Кордоба.

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    Источник: Бомбардир.ру

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