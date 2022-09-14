«Локомотив» – «Краснодар»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Краснодара» на матч Кубка России.
«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Магкеев, Мампасси, Тикнизян, Баринов, Карпукас, Керк, Педриньо, Камано, Изидор.
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Сорокин, Литвинов, Волков, Кривцов, Сперцян, Баньяц, Батчи, Ионов, Кордоба.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на «РЖД Арене». Игра начнется в 15:00 по Москве.
- «Локомотив» в 1-м туре на выезде уступил «Пари НН».
- «Краснодар» на старте турнира победил «Химки».
Источник: Бомбардир.ру