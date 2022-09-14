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    В Киргизии прокомментировали возможную отмену матча против сборной России

    В Федерации футбола Киргизии прокомментировали новость о возможной отмене матча против сборной России.

    «Мы не можем комментировать российский издания, мы можем говорить только за себя. Сейчас решается вопрос, идет переговорный процесс.

    О том, что игра может быть отменена, мы не в курсе. Откуда такая информация у российских коллег, это надо узнавать у них. У нас ничего такого нет. Информация про отмену матча не соответствует действительности», — заявили в федерации.

    • Матч в Бишкеке намечен на 24 сентября.
    • На этой неделе главный тренер России Валерий Карпин должен огласить окончательный список игроков на матч.
    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «РБ Спорт»

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