В Киргизии прокомментировали возможную отмену матча против сборной России

В Федерации футбола Киргизии прокомментировали новость о возможной отмене матча против сборной России.

«Мы не можем комментировать российский издания, мы можем говорить только за себя. Сейчас решается вопрос, идет переговорный процесс.

О том, что игра может быть отменена, мы не в курсе. Откуда такая информация у российских коллег, это надо узнавать у них. У нас ничего такого нет. Информация про отмену матча не соответствует действительности», — заявили в федерации.