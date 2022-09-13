Йоканович поделился ожиданиями от матча «Динамо» – «Зенит»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о предстоящем матче с «Зенитом».

— Хватит ли вам трех дней для подготовки к «Зениту»?

— Это не конец жизни. У «Зенита» будет на один день меньше для подготовки к игре.

Надо сказать, что для «Динамо» это будет достаточно серьезное испытание. «Зенит» — отличная команда, на данный момент самая мастеровитая команда в РПЛ. В сентябре сложно загадывать, что будет по окончании сезона. Конечно же, наша цель — биться за самые высокие места в таблице.

Если непосвященный человек откроет газету, то увидит, кто на первом месте в турнирной таблице РПЛ — это «Зенит». К «Зениту» мы относимся уважительно. Но в то же время игра на поле расставит все приоритеты и покажет, кто сильнее.

Для меня приятно, что у нас будет возможность проявить себя и дать бой одной из лучших команд РПЛ.