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    Йоканович поделился ожиданиями от матча «Динамо» – «Зенит»

    Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о предстоящем матче с «Зенитом».

    — Хватит ли вам трех дней для подготовки к «Зениту»?

    — Это не конец жизни. У «Зенита» будет на один день меньше для подготовки к игре.

    Надо сказать, что для «Динамо» это будет достаточно серьезное испытание. «Зенит» — отличная команда, на данный момент самая мастеровитая команда в РПЛ. В сентябре сложно загадывать, что будет по окончании сезона. Конечно же, наша цель — биться за самые высокие места в таблице.

    Если непосвященный человек откроет газету, то увидит, кто на первом месте в турнирной таблице РПЛ — это «Зенит». К «Зениту» мы относимся уважительно. Но в то же время игра на поле расставит все приоритеты и покажет, кто сильнее.

    Для меня приятно, что у нас будет возможность проявить себя и дать бой одной из лучших команд РПЛ.

    • «Динамо» примет «Зенит» в субботу, 17 сентября.
    • Московский клуб идет на 6-м месте в РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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