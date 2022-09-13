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    В РФС рассказали о сотрудничестве с УЕФА на фоне отстранения российских команд

    Глава проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин дал комментарий по поводу взаимодействия с УЕФА.

    «[Работа по моему на правлению] не поменялась. Честно говоря, мы даже немного идем с опережением графика.

    Есть требование УЕФА, чтобы были прописаны сроки, в которые каждая федерация, какой является РФС, обязуется выполнить свою повестку, стратегию.

    Стратегия РФС по социальной ответственности и устойчивому развитию до 2024 года уже готова. Можем похвастаться, что даже ведущие футбольные страны пока не имеют свои стратегии, а у нас уже есть.

    Это единственная, кстати, спортивная федерация у нас в стране, которая очень сильно фокусирует внимание на инклюзии, устойчивом развитии и социальной ответственности», – сказал Смертин.

    • Российские команды отстранены от участия в международных турнирах.
    • В начале мая УЕФА продлил свои санкции до конца сезона-2022/23.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +523

      Sergh4 32 минуты назад

      Чем Смертин хвалится!? Какое нахрен сотрудничество с УЕФА, они нас отовсюду исключили, можно сказать послали нас на три буквы, а РФС продолжает им ноги целовать!? Совсем с ума сошли что ли!?

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      Рейтинг: +2040

      моэм 34 минуты назад

      Смертин или сам дурак или из нас пытается сделать дураков ... о каком сотрудничестве с УЕФА он говорит , если его нет ?

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