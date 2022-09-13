В РФС рассказали о сотрудничестве с УЕФА на фоне отстранения российских команд

Глава проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин дал комментарий по поводу взаимодействия с УЕФА.

«[Работа по моему на правлению] не поменялась. Честно говоря, мы даже немного идем с опережением графика.

Есть требование УЕФА, чтобы были прописаны сроки, в которые каждая федерация, какой является РФС, обязуется выполнить свою повестку, стратегию.

Стратегия РФС по социальной ответственности и устойчивому развитию до 2024 года уже готова. Можем похвастаться, что даже ведущие футбольные страны пока не имеют свои стратегии, а у нас уже есть.

Это единственная, кстати, спортивная федерация у нас в стране, которая очень сильно фокусирует внимание на инклюзии, устойчивом развитии и социальной ответственности», – сказал Смертин.