Головин прокомментировал победу «Монако» над «Лионом»

Полузащитник «Монако» Александр Головин подвел итоги выигранного матча седьмого тура Лиги 1 против «Лиона».

Монегаски дома победили со счетом 2:1.

Российский хавбек провел на поле 86 минут, но голевыми действиями не отметился.

«В принципе можно сказать, что была равная игра, но всe решили стандарты. В этом компоненте мы выглядели гораздо лучше соперника. Именно так забили оба свои гола, всe удачно сложилось.

Есть ли закономерность в том, что «Монако» одержал три победы подряд? Честно говоря, календарь сейчас достаточно плотный, игры идут одна за другой. Сложно говорить о каких-то закономерностях, просто двигаемся от одного матча к другому.

Все стараются выдавать максимум возможного и побеждать в каждой встрече. Из этого и складывается командный результат», – сказал Головин.