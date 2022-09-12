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    Головин прокомментировал победу «Монако» над «Лионом»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин подвел итоги выигранного матча седьмого тура Лиги 1 против «Лиона».

    • Монегаски дома победили со счетом 2:1.
    • Российский хавбек провел на поле 86 минут, но голевыми действиями не отметился.

    «В принципе можно сказать, что была равная игра, но всe решили стандарты. В этом компоненте мы выглядели гораздо лучше соперника. Именно так забили оба свои гола, всe удачно сложилось.

    Есть ли закономерность в том, что «Монако» одержал три победы подряд? Честно говоря, календарь сейчас достаточно плотный, игры идут одна за другой. Сложно говорить о каких-то закономерностях, просто двигаемся от одного матча к другому.

    Все стараются выдавать максимум возможного и побеждать в каждой встрече. Из этого и складывается командный результат», – сказал Головин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.09.2022 20:34
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