Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Матчи 5 и 6 туров группового этапа Кубка России перенесены в интересах сборной

    Клубы РПЛ приняли решение перенести матчи пятого и шестого тура Кубка России из-за матчей сборной России.

    • 24 сентября национальная команда сыграет против сборной Киргизии.
    • На ноябрь запланированы игры с Ираном и Боснией.

    «Клубы поддержали предложение РФС и проголосовали за оптимизацию регулирования процедуры составления календаря. Было рассмотрено несколько вариантов изменений регламента чемпионата.

    Одобренный большинством голосов клубов вариант означает, что календарь чемпионата должен приниматься общим собранием Лиги и утверждается исполкомом (Бюро исполкома) РФС, а расписание игровых туров (даты и время начала матчей) сможет определять администрация РПЛ.

    По второму вопросу большинство клубов выступили за продление первой части сезона за счeт проведения матчей пятого и шестого тура Кубка России (путь РПЛ) после 20 ноября в связи с двумя запланированными матчами сборной России.

    Точные даты пятого и шестого тура Кубка России будут определены позднее», – говорится в заявлении РПЛ.

    Новости по теме
    В УЕФА отреагировали на информацию о возможном отстранении Боснии и Герцоговины за матч с Россией
    УЕФА может отстранить Боснию и Герцоговину за матч с Россией 9
    Капелло оценил возможность проведения матча Россия – Италия 3
    Источник: сайт РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:44
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      sinyhige 8 минут назад

      Зачeм дapить цвeты и пoдаpки, выпpашевать у жeны, снимать пpоститyткy если можно пpосто пoтpаxатьcя. Мoжeшь сам убeдитьcя, вот ccылка ----- https://0a.fit/zex

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +190

      НикКин 1 час назад

      Клоуны зачем все это вот за чем ??????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5626

      rash1959 1 час назад

      Ёпнутая рфс, с косоглазыми можно и зимой сыграть у них, а теперь свой кубок будем по гололёду и снегу, зимой гонять.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15459

      NewLife 2 часа назад

      Интересы сборной России и соответственно интересы бюрократов рфс должны быть подчинены футболу, т.е. заранее согласованному календарю чемпионата и кубка, а киргизы подождут.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1278

      Freyd 2 часа назад

      Маразм крепчал

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      eugen-han 2 часа назад

      Какие такие интересы?
      Что за цирк происходит в нашем царстве? Сейчас КР и ЧР превыше всего, и тем более что каких-то там товарняков, которые никому сейчас по крайней мере не нужны.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +135

      $c@R 3 часа назад

      Какой сборной? Кому она сейчас нужна? Чё в финал ЧМ вышли что ли?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25689

      vladimir-7 > $c@R 2 часа назад

      РФС не может обосновать зарплаты главному тренеру и тренерскому
      штабу сборной России и её обслуживающему персоналу, аренду УТК Новогорск, затраты на перелеты и т.д., кроме этого, попилить деньжат
      в личных целях.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11