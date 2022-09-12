Матчи 5 и 6 туров группового этапа Кубка России перенесены в интересах сборной

Клубы РПЛ приняли решение перенести матчи пятого и шестого тура Кубка России из-за матчей сборной России.

24 сентября национальная команда сыграет против сборной Киргизии.

На ноябрь запланированы игры с Ираном и Боснией.

«Клубы поддержали предложение РФС и проголосовали за оптимизацию регулирования процедуры составления календаря. Было рассмотрено несколько вариантов изменений регламента чемпионата.

Одобренный большинством голосов клубов вариант означает, что календарь чемпионата должен приниматься общим собранием Лиги и утверждается исполкомом (Бюро исполкома) РФС, а расписание игровых туров (даты и время начала матчей) сможет определять администрация РПЛ.

По второму вопросу большинство клубов выступили за продление первой части сезона за счeт проведения матчей пятого и шестого тура Кубка России (путь РПЛ) после 20 ноября в связи с двумя запланированными матчами сборной России.

Точные даты пятого и шестого тура Кубка России будут определены позднее», – говорится в заявлении РПЛ.