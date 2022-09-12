Поттер объяснил, почему возглавил «Челси»

Грэм Поттер прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Челси».
«Новые владельцы «Челси» очень меня впечатлили. В первую очередь – как люди. Мне понравился их взгляд на клуб и то, чего они хотят.
Будет здорово поработать с такими игроками, побороться за верхние места в таблице и попытаться создать команду, которая будет побеждать. Это большая честь для меня», – сказал Поттер.
- Контракт с тренером рассчитан на 5 лет.
- Его выкупили за рекордную сумму у «Брайтона».
- «Челси» идет на 6-м месте в АПЛ после 6 туров.
Источник: твиттер «Челси»