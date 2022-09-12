Поттер объяснил, почему возглавил «Челси»

Грэм Поттер прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Челси».

«Новые владельцы «Челси» очень меня впечатлили. В первую очередь – как люди. Мне понравился их взгляд на клуб и то, чего они хотят.

Будет здорово поработать с такими игроками, побороться за верхние места в таблице и попытаться создать команду, которая будет побеждать. Это большая честь для меня», – сказал Поттер.