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    Поттер объяснил, почему возглавил «Челси»

    Грэм Поттер прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Челси».

    «Новые владельцы «Челси» очень меня впечатлили. В первую очередь – как люди. Мне понравился их взгляд на клуб и то, чего они хотят.

    Будет здорово поработать с такими игроками, побороться за верхние места в таблице и попытаться создать команду, которая будет побеждать. Это большая честь для меня», – сказал Поттер.

    • Контракт с тренером рассчитан на 5 лет.
    • Его выкупили за рекордную сумму у «Брайтона».
    • «Челси» идет на 6-м месте в АПЛ после 6 туров.

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    Источник: твиттер «Челси»

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    Сегодня, 15:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +98019

      zigbert 50 минут назад

      Команда с именами, остается только одно - побеждать.

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      Рейтинг: +187

      НикКин 1 час назад

      Бла бла все просто надо быть полным дебилом чтоб отказаться

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      Рейтинг: +1461

      koli4ka 1 час назад

      за те деньжища,что за него отдали не будет время даже на поесть-поспать,только арбайтен-арбайтен-арбайтен...

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