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    Селюк: «В «Локомотиве» происходит воровство государственных денег»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал последние результаты «Локомотива». У команды три поражения подряд.

    «Факел» сегодня показал (2:0) и доказал, что российский футбол не умер и не встал на рельсы договорняков. В «Локомотиве» бригада во главе с Томасом Цорном должна уйти, он запутал Александра Плутника всеми обещаниями. Сейчас происходит грабеж клуба. Цорн настроил всех против «Локомотива». Это воровство государственных денег, Цорн и его компания должны взять повестку о невыезде из страны. Паша Худяков, который сидит, по сравнению с Цорном — «мягкий пирожок», – сказал Селюк.

    • Худяков – бывший руководитель «Тамбова», который сейчас под следствием.
    • «Локомотив» идет в РПЛ 11-м.
    • Цорн ранее работал генеральным директором «Спартака».

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    Источник: Metaratings

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