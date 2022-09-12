Селюк: «В «Локомотиве» происходит воровство государственных денег»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал последние результаты «Локомотива». У команды три поражения подряд.

«Факел» сегодня показал (2:0) и доказал, что российский футбол не умер и не встал на рельсы договорняков. В «Локомотиве» бригада во главе с Томасом Цорном должна уйти, он запутал Александра Плутника всеми обещаниями. Сейчас происходит грабеж клуба. Цорн настроил всех против «Локомотива». Это воровство государственных денег, Цорн и его компания должны взять повестку о невыезде из страны. Паша Худяков, который сидит, по сравнению с Цорном — «мягкий пирожок», – сказал Селюк.