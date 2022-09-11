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⚡️ РПЛ. «Зенит» уничтожил «Оренбург» – 8:0

11 сентября 2022, 19:22
48

«Зенит» в девятом туре РПЛ крупно победил «Оренбург» – 8:0. Хет-трик у полузащитника Вендела.

Петербуржцы вышли на чистое первое место. «Оренбург» идет 12-м.

«Оренбург» проиграл «Зениту» все очные матчи.

Россия. РПЛ. 9-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Оренбург – 8:0 (5:0)

Голы: 1:0 – Вендел, 3; 2:0 – Сергеев, 17; 3:0 – Кузяев, 19; 4:0 – Малком, 29; 5:0 – Вендел, 43; 6:0 – Павловец, 51 (в свои ворота); 7:0 – Малком, 59; 8:0 – Вендел, 68.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев (Клаудиньо, 46), Мостовой (Бакаев, 62), Барриос, Вендел (Мантуан, 74), Малком (Ерохин, 87), Сергеев (Кассьерра, 62).

«Оренбург»: Кеняйкин, Хотулев, Павловец (Капленко, 61), Гойкович, Печенин (Полуяхтов, 46), Эктов (Стаматов, 76), Аюпов, Марин, Вера (Башич, 61), Флорентин (Оганесян, 76), Сычевой.

Предупреждения: Кузяев, 10 – Эктов, 22; Вера, 56; Полуяхтов, 78; Башич, 86.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург
Комментарии (48)
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Ill Ich
1662913581
Ну вот как играть? Если выставляешь автобус - слишком скучно, если нет - слишком больно!
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ААМ
1662913616
Зенит с победой безоговорочной. Это вам не ЦСКА с 3-мя пеналами.
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cheser1970
1662913651
Спасибо за игру Зенит Оренбург мужики до конца бились это очень редко когда такой счёт а игроки играют в футбол уважение им огромное Удачи Оренбургу
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ZENIT-59
1662913885
Зенит просто сыграл в тренировочном стиле,а вот гостей жалко: после такого разгрома им будет тяжело играть с другими командами
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житель СПб
1662913930
Хоть и все понятно по этому матчу, и Оренбургу - сочувствия, но все равно: Вперед, за Питер!
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andrej-lucevich
1662914239
Зенит с победой, молодцы !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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alp
1662914347
не плохо. Всех с победой. Оренбургу не впадать в отчаяние
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insider_retro
1662914531
Бывают и такие игры... Результативность глаз радует, но несопоставимость ресурсов и возможностей, вряд ли, добавят турниру яркости и соперничества...
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portero
1662915117
Пропустив быстрый гол Оренбург поплыл, что-то плохо они в гостях играют, сливают все игры.... Зенит с победой!
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Беспонтий
1662915708
без измора и нажима в тренировочном режиме ноу хау серёжин отбиться от проблем уже в первом тайме ну а потом уже вкус крови почувствовали не остановить
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