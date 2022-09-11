⚡️ РПЛ. «Зенит» уничтожил «Оренбург» – 8:0

«Зенит» в девятом туре РПЛ крупно победил «Оренбург» – 8:0. Хет-трик у полузащитника Вендела.
Петербуржцы вышли на чистое первое место. «Оренбург» идет 12-м.
«Оренбург» проиграл «Зениту» все очные матчи.
Россия. РПЛ. 9-й тур
Зенит (Санкт-Петербург) – Оренбург – 8:0 (5:0)
Голы: 1:0 – Вендел, 3; 2:0 – Сергеев, 17; 3:0 – Кузяев, 19; 4:0 – Малком, 29; 5:0 – Вендел, 43; 6:0 – Павловец, 51 (в свои ворота); 7:0 – Малком, 59; 8:0 – Вендел, 68.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев (Клаудиньо, 46), Мостовой (Бакаев, 62), Барриос, Вендел (Мантуан, 74), Малком (Ерохин, 87), Сергеев (Кассьерра, 62).
«Оренбург»: Кеняйкин, Хотулев, Павловец (Капленко, 61), Гойкович, Печенин (Полуяхтов, 46), Эктов (Стаматов, 76), Аюпов, Марин, Вера (Башич, 61), Флорентин (Оганесян, 76), Сычевой.
Предупреждения: Кузяев, 10 – Эктов, 22; Вера, 56; Полуяхтов, 78; Башич, 86.