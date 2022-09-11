Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    ⚡️ РПЛ. «Зенит» уничтожил «Оренбург» – 8:0

    «Зенит» в девятом туре РПЛ крупно победил «Оренбург» – 8:0. Хет-трик у полузащитника Вендела.

    Петербуржцы вышли на чистое первое место. «Оренбург» идет 12-м.

    «Оренбург» проиграл «Зениту» все очные матчи.

    Россия. РПЛ. 9-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Оренбург – 8:0 (5:0)

    Голы: 1:0 – Вендел, 3; 2:0 – Сергеев, 17; 3:0 – Кузяев, 19; 4:0 – Малком, 29; 5:0 – Вендел, 43; 6:0 – Павловец, 51 (в свои ворота); 7:0 – Малком, 59; 8:0 – Вендел, 68.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев (Клаудиньо, 46), Мостовой (Бакаев, 62), Барриос, Вендел (Мантуан, 74), Малком (Ерохин, 87), Сергеев (Кассьерра, 62).

    «Оренбург»: Кеняйкин, Хотулев, Павловец (Капленко, 61), Гойкович, Печенин (Полуяхтов, 46), Эктов (Стаматов, 76), Аюпов, Марин, Вера (Башич, 61), Флорентин (Оганесян, 76), Сычевой.

    Предупреждения: Кузяев, 10 – Эктов, 22; Вера, 56; Полуяхтов, 78; Башич, 86.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новости по теме
    Вратарь «Оренбурга» не отразил ни одного удара от «Зенита» 1
    «Это большой стыд и моя ошибка». Личка – о восьми голах от «Зенита» 3
    Семак – после разгрома «Оренбурга»: «Стоит отдать должное сопернику» 3
    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:22
    Рекомендуем
    Комментарии51
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1370

      Koshkin@myshkyn 20 минут назад

      во внутреннем чемпионате, учитывая что нет напрягов с ЛЧ, можно и так. а если объективно, то при выходе в ЛЧ, обсираются по полной, причём всегда

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +743

      Конопляных дел мастер > Koshkin@myshkyn 3 минуты назад

      Откуда будет результат в ЛЧ или ЛЕ, если у Зенита такие конкуренты как Спартак, Оренбург или Торпедо? С кем подтягивать профессионализм? Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +743

      Конопляных дел мастер 28 минут назад

      Нет у Зенита конкурентов. Московских бьёт как щенков. С другими, если не ставят автобус счет по спартаковски от 4 до 7. Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      Номэд 59 минут назад

      Договорняк. Это для того, что бы при равенстве очков, ЛГБТэшная БМЖарня стала чемпиёном хотя бы за счёт разницы мячей. Питорские гыгырасы ликуют.

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1283

      Сергей Каспийский > Номэд 9 минут назад

      Первый гол видел? Не говори ерунды, если бы вся команда стояла в в штрафной и отбивала мячи, красивый футбол был бы???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5564

      Беспонтий 1 час назад

      без измора и нажима
      в тренировочном режиме
      ноу хау серёжин отбиться от проблем уже в первом тайме
      ну а потом уже вкус крови почувствовали не остановить

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65966

      portero 1 час назад

      Пропустив быстрый гол Оренбург поплыл, что-то плохо они в гостях играют, сливают все игры....
      Зенит с победой!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2469

      Ruryu 1 час назад

      Забавно читать некоторых комментаторов: когда Спартак играл до конца в открытый футбол,с Ливером и пропустил 7,все стекались,а про Оренбург,чуть ли не дифирамбы поют)))) Зенит молодец,раз смог столько забить.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7436

      BarStep 1 час назад

      Влетело практически всё, что могло влететь
      и даже то, что не должно было влетать..
      С победой парни!

      Хотя, в боксе такие матчи судьи останавливают с формулировкой:
      "за явным преимуществом"))
      Ладно, пойду за Валеру "попереживаю")

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +743

      Конопляных дел мастер > BarStep 25 минут назад

      Не забываем, что ещё была левая штанга от Мостового и перекладина от Сергеева. Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      Аvеngеr 1 час назад

      7:1; 8:0. Вывод Спартак(чампиён)-Оренбург с натяжкой 2:1

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6890

      Из Твери Леха 1 час назад

      Ну прям раздолье. Лучше бы эта восьмерка в ворота спартака влетела)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1035

      Сделаны из Дерева 1 час назад

      Ну то и ежу было понятно,что фарм ляжет перед блекло голубыми,но так)))!!!
      Стыдно фсейстране.

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11