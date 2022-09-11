Корнеев оценил дебют новичка ЦСКА Роши

Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев оценил дебют за команду бразильского защитника Виллиана Роши. Бразилец вышел на поле в матче девятого тура РПЛ против «Краснодара» (4:1).

— Согласны, что дебютировавший за армейцев защитник Роша сегодня не дал разбежаться Олакунле Олусегуну?

— По первой игре он произвел приятное впечатление. Прикрыл Олусегуна. При этом, мне кажется, что рядом с ним надежнее заиграл Игорь Дивеев. Бразилец неплохо страхует, он достаточно быстр для своего роста. После отбора сразу ищет вертикальными передачами партнеров. Пока он хорош.