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    Корнеев оценил дебют новичка ЦСКА Роши

    Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев оценил дебют за команду бразильского защитника Виллиана Роши. Бразилец вышел на поле в матче девятого тура РПЛ против «Краснодара» (4:1).

    — Согласны, что дебютировавший за армейцев защитник Роша сегодня не дал разбежаться Олакунле Олусегуну?

    — По первой игре он произвел приятное впечатление. Прикрыл Олусегуна. При этом, мне кажется, что рядом с ним надежнее заиграл Игорь Дивеев. Бразилец неплохо страхует, он достаточно быстр для своего роста. После отбора сразу ищет вертикальными передачами партнеров. Пока он хорош.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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