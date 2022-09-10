Бывший футболист «Арсенала» Александр Глеб не сомневается, что Елизавета II, бывшая королева Великобритании, болела за «Арсенал».

«Это правда, что королева болела за «Арсенал». Поэтому она нас и приняла в Букингемском дворце. Она должна была быть и на открытии «Эмирейтс», – сказал Глеб.

Елизавета II умерла на этой неделе в возрасте 96 лет.

Она правила с 1952 года.

Ее преемником стал сын Чарльз, взявший тронное имя Карл III.

За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну