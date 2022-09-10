Бекхэм отреагировал на смерть королевы Елизаветы II

Экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм выразил соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II.
«Я искренне опечален смертью Ее Величества Королевы. То, насколько опустошенными мы все себя чувствуем, показывает, что она значила для людей в этой стране и во всем мире. Как сильно вдохновляла нас своим лидерством. Как утешала нас в трудные времена.
До последних своих дней она достойно и благородно служила своей стране. Во время платинового юбилея мы увидели множество излияний любви и уважения. Этот год показал, насколько она любима.
Мои мысли и молитвы с нашей королевской семьей» – написал Бекхэм в соцсетях.
- Королева умерла в четверг в возрасте 96 лет.
- Елизавета II правила Великобританией более 70 лет – с февраля 1952 года.
- В связи с ее смертью АПЛ перенесла 7-й тур.
Источник: «Бомбардир»