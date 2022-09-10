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    Бекхэм отреагировал на смерть королевы Елизаветы II

    Экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм выразил соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II.

    «Я искренне опечален смертью Ее Величества Королевы. То, насколько опустошенными мы все себя чувствуем, показывает, что она значила для людей в этой стране и во всем мире. Как сильно вдохновляла нас своим лидерством. Как утешала нас в трудные времена.

    До последних своих дней она достойно и благородно служила своей стране. Во время платинового юбилея мы увидели множество излияний любви и уважения. Этот год показал, насколько она любима.

    Мои мысли и молитвы с нашей королевской семьей» – написал Бекхэм в соцсетях.

    • Королева умерла в четверг в возрасте 96 лет.
    • Елизавета II правила Великобританией более 70 лет – с февраля 1952 года.
    • В связи с ее смертью АПЛ перенесла 7-й тур.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 09:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23236

      DOCTOR PENALTY 32 минуты назад

      Это Бекхэм! Трогательно. *

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