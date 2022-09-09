«Сочи» и «Динамо» назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч девятого тура РПЛ между «Сочи» и «Динамо».

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Юрганов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Бурмистров, Нобоа, Юсупов, Мелкадзе.

Запасные: Заболотный, Адамов, Миладинович, Сиссако, Кравцов, Шипунов, Мартовой, Ушатов, Батырев, Жоазиньо, Сарвели.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Фернандес, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Захарян, Макаров, Гагнидзе, Грулeв, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Сазонов, Лаксальт, Даса, Лесовой, Кутицкий, Норманн, Смолов, Гладышев.