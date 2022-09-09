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    «Сочи» и «Динамо» назвали стартовые составы

    Стали известны стартовые составы на матч девятого тура РПЛ между «Сочи» и «Динамо».

    «Сочи»: Джанаев, Терехов, Юрганов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Бурмистров, Нобоа, Юсупов, Мелкадзе.

    Запасные: Заболотный, Адамов, Миладинович, Сиссако, Кравцов, Шипунов, Мартовой, Ушатов, Батырев, Жоазиньо, Сарвели.

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Фернандес, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Захарян, Макаров, Гагнидзе, Грулeв, Тюкавин.

    Запасные: Лещук, Сазонов, Лаксальт, Даса, Лесовой, Кутицкий, Норманн, Смолов, Гладышев.

    • Матч начнется в 20:00 по Москве.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +535

      Янвapь 69 1 час назад

      Над с.Учками надо сегодня поглумиться

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      Рейтинг: +5018

      neim 1 час назад

      Охренеть, все новички-защитники Динамо сразу в бой, как говорится с корабля на бал. Маричаль вроде в предыдущей игре дебютировал, а сегодня уже и Даса в запасе, вполне возможно, что и на поле появится.
      В общем, задвинут наверное Сазонова, Лесового, Кутицкого и Гладышева по дальше в запас, поскольку ещё и Муми Нгамалё купили.

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