«Сочи» и «Динамо» назвали стартовые составы

Над с.Учками надо сегодня поглумиться
Стали известны стартовые составы на матч девятого тура РПЛ между «Сочи» и «Динамо».
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Юрганов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Бурмистров, Нобоа, Юсупов, Мелкадзе.
Запасные: Заболотный, Адамов, Миладинович, Сиссако, Кравцов, Шипунов, Мартовой, Ушатов, Батырев, Жоазиньо, Сарвели.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Фернандес, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Захарян, Макаров, Гагнидзе, Грулeв, Тюкавин.
Запасные: Лещук, Сазонов, Лаксальт, Даса, Лесовой, Кутицкий, Норманн, Смолов, Гладышев.
- Матч начнется в 20:00 по Москве.