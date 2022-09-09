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    Мажич вошeл в состав ЭСК РФС. Он обслуживал матчи ЧМ и финал Лиги чемпионов

    РФС объявил о вхождении Милорада Мажича в состав экспертно-судейской комиссии.

    49-летний сербский арбитр стал девятым членом ЭСК. Помимо него, туда входят Павел Каманцев (без права голоса), Сергей Зуев, Александр Гвардис, Николай Иванов, Равшан Ирматов, Сергей Фурса, Николай Левников и Эдуард Малый.

    • Мажич завершил судейскую карьеру в 2019 году.
    • Он был арбитром ФИФА с 2009 года.
    • Рефери работал на ЧМ-2014 и ЧМ-2018, а также обслуживал финал Лиги чемпионов в 2018 году.

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    Источник: сайт РФС

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +480

      Красногвардейчик 1 час назад

      ЭСК это такой же продажный орган газпрома, который содержится на их деньги....и как прикажут с севера, так и признаёт ошибки в матчах

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      Рейтинг: +1271

      Freyd 1 час назад

      Эск бесполезный орган,ещё и бабки платить за обращение и за ошибку судьи ничего не поменяется,бред.

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      Рейтинг: +691

      Solist345345 1 час назад

      Только спрашивается, зачем?

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