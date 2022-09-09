Мажич вошeл в состав ЭСК РФС. Он обслуживал матчи ЧМ и финал Лиги чемпионов

РФС объявил о вхождении Милорада Мажича в состав экспертно-судейской комиссии.

49-летний сербский арбитр стал девятым членом ЭСК. Помимо него, туда входят Павел Каманцев (без права голоса), Сергей Зуев, Александр Гвардис, Николай Иванов, Равшан Ирматов, Сергей Фурса, Николай Левников и Эдуард Малый.