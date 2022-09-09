Мажич вошeл в состав ЭСК РФС. Он обслуживал матчи ЧМ и финал Лиги чемпионов

ЭСК это такой же продажный орган газпрома, который содержится на их деньги....и как прикажут с севера, так и признаёт ошибки в матчах
РФС объявил о вхождении Милорада Мажича в состав экспертно-судейской комиссии.
49-летний сербский арбитр стал девятым членом ЭСК. Помимо него, туда входят Павел Каманцев (без права голоса), Сергей Зуев, Александр Гвардис, Николай Иванов, Равшан Ирматов, Сергей Фурса, Николай Левников и Эдуард Малый.
- Мажич завершил судейскую карьеру в 2019 году.
- Он был арбитром ФИФА с 2009 года.
- Рефери работал на ЧМ-2014 и ЧМ-2018, а также обслуживал финал Лиги чемпионов в 2018 году.