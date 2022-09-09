Новичок ЦСКА Мендес: «РПЛ меня сильно удивила»

Новый полузащитник ЦСКА Виктор Мендес поделился впечатлениями от игры в чемпионате России.

«Действительно, ваш чемпионат меня сильно удивил, потому что здесь есть очень хорошие команды. Всe время сталкиваешься на поле с тем, что заставляет тебя работать еще больше.

Поэтому да, лига очень качественная. И этот уровень сразу заметен. В матчах нужно постоянно двигаться, особо нет времени, чтобы подумать.

Моя задача на поле – держать мяч, отдавать точные передачи, переводить игру с фланга на фланг. Это то, что требует от меня главный тренер.

И мне кажется, у меня это очень хорошо получается. Я делаю так, чтобы мяч постоянно был в движении, постоянно ходил от партнера к партнеру.

Конечно, когда у нас со многими партнерами одна языковая группа и можно говорить на родном языке, это существенно уменьшает период адаптации в новой команде, быстрее знакомишься с партнерами, но это не значит, что я общаюсь только с латиноамериканцами.

У меня очень хорошие отношения с российскими футболистами. Мы часто шутим и много времени проводим вместе», – сказал Мендес.