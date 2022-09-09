Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Новичок ЦСКА Мендес: «РПЛ меня сильно удивила»

    Новый полузащитник ЦСКА Виктор Мендес поделился впечатлениями от игры в чемпионате России.

    «Действительно, ваш чемпионат меня сильно удивил, потому что здесь есть очень хорошие команды. Всe время сталкиваешься на поле с тем, что заставляет тебя работать еще больше.

    Поэтому да, лига очень качественная. И этот уровень сразу заметен. В матчах нужно постоянно двигаться, особо нет времени, чтобы подумать.

    Моя задача на поле – держать мяч, отдавать точные передачи, переводить игру с фланга на фланг. Это то, что требует от меня главный тренер.

    И мне кажется, у меня это очень хорошо получается. Я делаю так, чтобы мяч постоянно был в движении, постоянно ходил от партнера к партнеру.

    Конечно, когда у нас со многими партнерами одна языковая группа и можно говорить на родном языке, это существенно уменьшает период адаптации в новой команде, быстрее знакомишься с партнерами, но это не значит, что я общаюсь только с латиноамериканцами.

    У меня очень хорошие отношения с российскими футболистами. Мы часто шутим и много времени проводим вместе», – сказал Мендес.

    • ЦСКА заплатил за чилийца 2,5 миллиона евро.
    • Он заключил с новым клубом 3-летний контракт.
    • Мендес взял себе 88-й игровой номер.

    Новости по теме
    Федотов назвал сильные качества новичка Мендеса
    Стало известно, когда чилиец Мендес сможет дебютировать за ЦСКА 1
    Агент Мендеса раскрыл подробности трансфера игрока в ЦСКА
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:18
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +480

      Красногвардейчик 7 минут назад

      И мне кажется, у меня это очень хорошо получается.
      -----------------------------------------------------------
      Это тебе только кажется......пока ты ниочём, если честно

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11