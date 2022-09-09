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    Головин рассказал, жалеет ли о вылете «Монако» из Лиги чемпионов

    Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о том, что его команда не попала в групповой этап Лиги чемпионов.

    «Нет ли разочарования от того, что не играем в Лиге чемпионов? Конечно, это особенный турнир, все стремятся туда попасть – но и в Лиге Европы у нас хорошая, интересная группа.

    Каждый соперник со своим стилем, каждый будет играть на победу. Тем интереснее будут предстоящие матчи», – заявил Головин.

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    Источник: «Чемпионат»

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