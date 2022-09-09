Головин рассказал, жалеет ли о вылете «Монако» из Лиги чемпионов

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о том, что его команда не попала в групповой этап Лиги чемпионов.
- В квалификации ЛЧ монегаски вылетели от ПСВ.
- После этого команда попала в группу Лиги Европы.
- Соперники по ЛЕ – «Ференцварош», «Трабзонспор», «Црвена Звезда».
«Нет ли разочарования от того, что не играем в Лиге чемпионов? Конечно, это особенный турнир, все стремятся туда попасть – но и в Лиге Европы у нас хорошая, интересная группа.
Каждый соперник со своим стилем, каждый будет играть на победу. Тем интереснее будут предстоящие матчи», – заявил Головин.
Источник: «Чемпионат»