Головин рассказал, жалеет ли о вылете «Монако» из Лиги чемпионов

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о том, что его команда не попала в групповой этап Лиги чемпионов.

В квалификации ЛЧ монегаски вылетели от ПСВ.

После этого команда попала в группу Лиги Европы.

Соперники по ЛЕ – «Ференцварош», «Трабзонспор», «Црвена Звезда».

«Нет ли разочарования от того, что не играем в Лиге чемпионов? Конечно, это особенный турнир, все стремятся туда попасть – но и в Лиге Европы у нас хорошая, интересная группа.

Каждый соперник со своим стилем, каждый будет играть на победу. Тем интереснее будут предстоящие матчи», – заявил Головин.