Заместитель Эрнста на «Первом канале» Клейменов останется в совете директоров «Спартака», Андрей Федун – нет («СЭ»)

Становятся известны очертания нового совета директоров «Спартака». Его формирует «Лукойл».

«Кирилл Клейменов с большой долей вероятности сохранит место в совете директоров «Спартака» после утверждения нового состава управляющего органа.

Андрей Федун, ранее также работавший в совете директоров, его покинет. Однако брат Леонида Федуна продолжит работать в качестве генерального директора ООО «СЗ «Стадион «Спартак», – написал источник.