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    Заместитель Эрнста на «Первом канале» Клейменов останется в совете директоров «Спартака», Андрей Федун – нет («СЭ»)

    Становятся известны очертания нового совета директоров «Спартака». Его формирует «Лукойл».

    «Кирилл Клейменов с большой долей вероятности сохранит место в совете директоров «Спартака» после утверждения нового состава управляющего органа.

    Андрей Федун, ранее также работавший в совете директоров, его покинет. Однако брат Леонида Федуна продолжит работать в качестве генерального директора ООО «СЗ «Стадион «Спартак», – написал источник.

    • Клейменов – заместитель генерального директора «Первого канала» Константина Эрнста.
    • Ранее Клейменов вел программу «Время».
    • Клейменов – болельщик «Спартака».

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    07.09.2022 20:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +332

      7:1 10 часов назад

      ублюдочный мудак, желаю ему сдохнуть. хряки, если кто не понял - наберите в ютубе всего 2 слова и посмотрите: "клейменов мамаев". где он жёстко стебёт отца мамаева (который не при чём, по идее, и который уже умер). в общем, желаю этому деятелю быть в совете директоров разве что в составе клуба магадан-4. мразь.

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