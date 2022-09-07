Заместитель Эрнста на «Первом канале» Клейменов останется в совете директоров «Спартака», Андрей Федун – нет («СЭ»)

Становятся известны очертания нового совета директоров «Спартака». Его формирует «Лукойл».
«Кирилл Клейменов с большой долей вероятности сохранит место в совете директоров «Спартака» после утверждения нового состава управляющего органа.
Андрей Федун, ранее также работавший в совете директоров, его покинет. Однако брат Леонида Федуна продолжит работать в качестве генерального директора ООО «СЗ «Стадион «Спартак», – написал источник.
- Клейменов – заместитель генерального директора «Первого канала» Константина Эрнста.
- Ранее Клейменов вел программу «Время».
- Клейменов – болельщик «Спартака».
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»