Экс-игрок «Динамо»: «Меня приглашал «ПСЖ», но зачем мне Европа, когда я в России звезда?»

сам себя сделал звездой-----клоун
Бывший футболист «Крыльев Советов», «Динамо» и «Ахмата» Огнен Короман заявил, что мог перейти в «ПСЖ» в 2006 году.
«Возможно, после «Терека» стоило остаться в России и не уезжать в Англию. Были предложения от «Динамо» и «Москвы». Но я хотел попробовать себя за границей. Мне не обидно, что не поиграл в большом европейском топе.
Я русофил: рад, что жил и играл тут, познакомился со многими людьми. Кстати, после ЧМ-2006 меня приглашал «ПСЖ», но зачем мне нужно было ехать и играть в Европу, когда я в России звезда? Куда мне идти? « – сказал Короман.
- Короман провел 107 матчей в РПЛ, забил 17 голов, отдал 20 ассистов.
- Он завершил карьеру в 2014 году.