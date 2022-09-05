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    Экс-игрок «Динамо»: «Меня приглашал «ПСЖ», но зачем мне Европа, когда я в России звезда?»

    Бывший футболист «Крыльев Советов», «Динамо» и «Ахмата» Огнен Короман заявил, что мог перейти в «ПСЖ» в 2006 году.

    «Возможно, после «Терека» стоило остаться в России и не уезжать в Англию. Были предложения от «Динамо» и «Москвы». Но я хотел попробовать себя за границей. Мне не обидно, что не поиграл в большом европейском топе.

    Я русофил: рад, что жил и играл тут, познакомился со многими людьми. Кстати, после ЧМ-2006 меня приглашал «ПСЖ», но зачем мне нужно было ехать и играть в Европу, когда я в России звезда? Куда мне идти? « – сказал Короман.

    • Короман провел 107 матчей в РПЛ, забил 17 голов, отдал 20 ассистов.
    • Он завершил карьеру в 2014 году.

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    Источник: Eurostavka

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    05.09.2022 17:35
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7383

      nik55 11 часов назад

      сам себя сделал звездой-----клоун

      1
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      Рейтинг: +659

      3meeeD 12 часов назад

      Я даже не помню кто это)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5446

      Беспонтий > 3meeeD 12 часов назад

      а это тот из за кого восемнадцатилетний акинфеев получил первую прямую красную карточку так как дал провокатору сербу по головёхе

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    • ...
      Рейтинг: +118

      Fandorine 12 часов назад

      Ахахахахахаа... Кто это?(((

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      Ответить
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      Рейтинг: +381

      orlovcar > Fandorine 12 часов назад

      ты просто мал и глуп и походу каплей у папы еще был когда он играл за Динамо

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      Рейтинг: +17

      Вот как то так > orlovcar 12 часов назад

      Чо, прям такая звезда в России , по его словам, которую помнишь только ты ?

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      Рейтинг: +381

      orlovcar > Вот как то так 10 часов назад

      не чо, а что неуч.

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      Ответить
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      Рейтинг: +17

      Вот как то так > orlovcar 9 часов назад

      Так чо orlovcar , Короман прям такая звезда в России ?
      Ответь на вопрос чепушило.

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