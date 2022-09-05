Экс-игрок «Динамо»: «Меня приглашал «ПСЖ», но зачем мне Европа, когда я в России звезда?»

Бывший футболист «Крыльев Советов», «Динамо» и «Ахмата» Огнен Короман заявил, что мог перейти в «ПСЖ» в 2006 году.

«Возможно, после «Терека» стоило остаться в России и не уезжать в Англию. Были предложения от «Динамо» и «Москвы». Но я хотел попробовать себя за границей. Мне не обидно, что не поиграл в большом европейском топе.

Я русофил: рад, что жил и играл тут, познакомился со многими людьми. Кстати, после ЧМ-2006 меня приглашал «ПСЖ», но зачем мне нужно было ехать и играть в Европу, когда я в России звезда? Куда мне идти? « – сказал Короман.