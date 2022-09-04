«Кошмарная трагедия, надо всех менять!» Смородская – о поражении «Локо» от «Ахмата»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о поражении московской команды от «Ахмата» (1:2) в матче 8-го тура РПЛ.

«То, что происходит с «Локомотивом» на глазах всего честного народа, – кошмарная трагедия. Ужас просто! Почему никто до сих пор не ответил за те, якобы, преобразования, которые наделала и продолжает делать немецкая команда?

Тренеры слабые, трансферы невнятные, неопытное руководство. Вот и происходит бог знает что. Надо всех менять!» – сказала Смородская.