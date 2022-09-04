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    «Хотелось бы, чтобы Дед Мороз еще пару подарков принес». Федотов – о трансферах ЦСКА

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал летнюю трансферную кампанию клуба. Он надеется, что москвичи подпишут еще нескольких футболистов.

    – Закончена ли трансферная кампания ЦСКА? И все ли ваши желания были удовлетворены?

    – Всегда есть, над чем работать. Трансферы – это такая штука, которая заканчивается в 12 ночи определенного числа. И в это время, как мы видели в Европе, происходят самые хорошие сделки. Новый год далеко, но хотелось бы, чтобы Дед Мороз еще пару подарков преподнес.

    – В команде все больше бразильцев. Не боитесь совсем карнавальной атмосферы?

    – Мы любим карнавал и умеем его вовремя останавливать. У нас все профессиональные футболисты, которые хотят выигрывать. Если кто-то этого не захочет, то им с нами не по пути. Этот вопрос мы будем контролировать.

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    Источник: сайт ЦСКА

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    04.09.2022 18:15
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