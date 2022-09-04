В «Динамо» сообщили, как Захарян отреагировал на срыв трансфера в «Челси»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о реакции полузащитника Арсена Захаряна на несостоявшийся трансфер в «Челси».

«Как Захарян переживал эту историю? Мы всегда в диалоге с нашими футболистами. С Арсеном об этом разговаривали. Он хочет попробовать себя в сильной лиге. Он адекватно относится к ситуации, которая развивается.

Мы объяснили ему нюансы с недостатком времени и переводом средств. Он все понимает. Арсен не только суперталантливый футболист, но и умный парень», – сказал Гафин.