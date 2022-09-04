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    В «Динамо» сообщили, как Захарян отреагировал на срыв трансфера в «Челси»

    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о реакции полузащитника Арсена Захаряна на несостоявшийся трансфер в «Челси».

    «Как Захарян переживал эту историю? Мы всегда в диалоге с нашими футболистами. С Арсеном об этом разговаривали. Он хочет попробовать себя в сильной лиге. Он адекватно относится к ситуации, которая развивается.

    Мы объяснили ему нюансы с недостатком времени и переводом средств. Он все понимает. Арсен не только суперталантливый футболист, но и умный парень», – сказал Гафин.

    • «Челси» не смог купить Захаряна из-за невозможности оплатить сделку.
    • В «Динамо» допустили, что трансфер состоится зимой.
    • Однако генеральный директор «Динамо» сообщил, что вопрос с трансфером Захаряна в «Челси» закрыт.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    04.09.2022 11:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +127

      Теркчанин 15 часов назад

      Жаль что трансфер сорвался,интересно было бы понаблюдать его в АПЛ.

      0
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      Рейтинг: +1382

      Artemka444 17 часов назад

      Что то тут бла бла попахивает,

      0
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