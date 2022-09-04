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    Спаллетти: «Кварацхелия – застенчивый футболист, не хочет быть в центре внимания»

    Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поговорил о своем полузащитнике Хвиче Кварацхелии. Накануне грузин принес победу в матче чемпионата Италии против «Лацио» (2:1).

    «Хвичу перед трансфером смотрели четыре-пять человек. В России о Кварацхелии все отзывались хорошо.

    Это застенчивый футболист, он не хочет быть в центре внимания. Но на поле он уверен в себе», – сказал Спаллетти.

    • Кварацхелия лидирует в списке бомбардиров сезона Серии А и по системе «гол+пас».
    • Хвича перешел из батумского «Динамо».
    • В РПЛ грузин выступал за «Локомотив» и «Рубин».

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    Источник: Football Italia

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    04.09.2022 08:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12043

      ВетеR 19 часов назад

      да, это-то не дроч-дзю !

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