Спаллетти: «Кварацхелия – застенчивый футболист, не хочет быть в центре внимания»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поговорил о своем полузащитнике Хвиче Кварацхелии. Накануне грузин принес победу в матче чемпионата Италии против «Лацио» (2:1).
«Хвичу перед трансфером смотрели четыре-пять человек. В России о Кварацхелии все отзывались хорошо.
Это застенчивый футболист, он не хочет быть в центре внимания. Но на поле он уверен в себе», – сказал Спаллетти.
- Кварацхелия лидирует в списке бомбардиров сезона Серии А и по системе «гол+пас».
- Хвича перешел из батумского «Динамо».
- В РПЛ грузин выступал за «Локомотив» и «Рубин».
Источник: Football Italia