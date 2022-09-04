Спаллетти: «Кварацхелия – застенчивый футболист, не хочет быть в центре внимания»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поговорил о своем полузащитнике Хвиче Кварацхелии. Накануне грузин принес победу в матче чемпионата Италии против «Лацио» (2:1).

«Хвичу перед трансфером смотрели четыре-пять человек. В России о Кварацхелии все отзывались хорошо.

Это застенчивый футболист, он не хочет быть в центре внимания. Но на поле он уверен в себе», – сказал Спаллетти.