«Мне писал Фабрицио Романо». Захарян рассказал о переписке с известным инсайдером

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян сообщил, что переписывался с инсайдером Фабрицио Романо, когда «Челси» пытался купить игрока.

«Мне писал Фабрицио Романо. Что он написал? Спросил, когда я приеду (смеeтся). Думаю, он сам в курсе, что там и предложение было, и всe, возможно, состоялось бы.

Что я ему ответил? Я со своим косым английским ответил, что пока не знаю, жду информации. Понимаю ли я, что теперь надо усиленно учить английский? Да, я уже начал заниматься английским», – сказал Захарян.

«Челси» не смог купить Захаряна из-за невозможности оплатить сделку.

В «Динамо» допустили, что трансфер состоится зимой.

Однако генеральный директор «Динамо» сообщил, что вопрос с трансфером Захаряна в «Челси» закрыт.

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