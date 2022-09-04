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    «Мне писал Фабрицио Романо». Захарян рассказал о переписке с известным инсайдером

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян сообщил, что переписывался с инсайдером Фабрицио Романо, когда «Челси» пытался купить игрока.

    «Мне писал Фабрицио Романо. Что он написал? Спросил, когда я приеду (смеeтся). Думаю, он сам в курсе, что там и предложение было, и всe, возможно, состоялось бы.

    Что я ему ответил? Я со своим косым английским ответил, что пока не знаю, жду информации. Понимаю ли я, что теперь надо усиленно учить английский? Да, я уже начал заниматься английским», – сказал Захарян.

    • «Челси» не смог купить Захаряна из-за невозможности оплатить сделку.
    • В «Динамо» допустили, что трансфер состоится зимой.
    • Однако генеральный директор «Динамо» сообщил, что вопрос с трансфером Захаряна в «Челси» закрыт.

    Как работает один из главных инсайдеров мира. 50 звонков в день, 5 часов сна, 3 проверки инфы

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.09.2022 01:23
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +17016

      Cleaner 18 часов назад

      Сколько же ГОРДОСТИ у Захаряна, что ему отписался Фабрицио Романо(а скорее всего какой-то клерк)...(((

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    • ...
      Рейтинг: +2790

      Nerlinger 21 час назад

      а письма почтальон Печькин или терюшкова приносила ?

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