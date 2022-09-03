Серия А. «Милан» победил «Интер» (3:2) и вышел на 1-е место, Леау поучаствовал в 3 голах

«Милан» в дерби пятого тура чемпионата Италии переиграл «Интер». Команда Стефано Пиоли уступала по ходу встречи.

У «Милана» во всех трех голах поучаствовал форвард Рафаэль Леау. Также гол и ассист у Оливье Жиру.

«Милан» вышел на первое место. «Интер» опустился на пятую позицию.

Италия. Серия А. 5-й тур

Милан – Интер – 3:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Брозович, 21; 1:1 – Леау, 28; 2:1 – Жиру, 54; 3:1 – Леау, 60; 3:2 – Джеко, 67.

«Милан»: Мэньян, Калабрия (Кьер, 83), Томори, Калулу, Эрнандес, Беннасер, Тонали (Побега, 83), де Кетеларе (Диас, 63), Жиру (Ориги, 72), Леау, Мессьяс (Салемакерс, 72).

«Интер»: Ханданович, Дюмфрис, де Врей (Д'Амброзио, 84), Шкриньяр, Бастони (Димарко, 63), Дармиан (Госенс, 84), Брозович, Чалханоглу, Барелла (Мхитарян, 63), Корреа (Джеко, 64), Мартинес.

Предупреждения: Эрнандес, 9; Жиру, 32; де Кетеларе, 51; Тонали, 77; Леау, 90+3 – Дюмфрис, 9; Брозович, 39.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А