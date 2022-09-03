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    Серия А. «Милан» победил «Интер» (3:2) и вышел на 1-е место, Леау поучаствовал в 3 голах

    «Милан» в дерби пятого тура чемпионата Италии переиграл «Интер». Команда Стефано Пиоли уступала по ходу встречи.

    У «Милана» во всех трех голах поучаствовал форвард Рафаэль Леау. Также гол и ассист у Оливье Жиру.

    «Милан» вышел на первое место. «Интер» опустился на пятую позицию.

    Италия. Серия А. 5-й тур

    Милан – Интер – 3:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Брозович, 21; 1:1 – Леау, 28; 2:1 – Жиру, 54; 3:1 – Леау, 60; 3:2 – Джеко, 67.

    «Милан»: Мэньян, Калабрия (Кьер, 83), Томори, Калулу, Эрнандес, Беннасер, Тонали (Побега, 83), де Кетеларе (Диас, 63), Жиру (Ориги, 72), Леау, Мессьяс (Салемакерс, 72).

    «Интер»: Ханданович, Дюмфрис, де Врей (Д'Амброзио, 84), Шкриньяр, Бастони (Димарко, 63), Дармиан (Госенс, 84), Брозович, Чалханоглу, Барелла (Мхитарян, 63), Корреа (Джеко, 64), Мартинес.

    Предупреждения: Эрнандес, 9; Жиру, 32; де Кетеларе, 51; Тонали, 77; Леау, 90+3 – Дюмфрис, 9; Брозович, 39.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

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    Источник: Бомбардир.ру

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    03.09.2022 20:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13552

      playsh 3 сентября, 22:17

      Браво,Rosso-Neri,так держать!!! Надеемся на продолжение банкета.Удачи.

      1
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      Рейтинг: +97923

      zigbert 3 сентября, 21:36

      Интересное и результативное получилось дерби.В конце матча Интер имел несколько голевых моментов но в воротах великолепен был Мэньян. Милан с победой!

      4
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      Рейтинг: +367

      rossonero666 3 сентября, 21:01

      Матч был шикарный! Красно-черных с победой!

      3
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      Рейтинг: +1007

      Сделаны из Дерева 3 сентября, 20:57

      С победой Милан!
      Дерби огонь).

      3
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