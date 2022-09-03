Тренер «Адана Демирспора» Монтелла назвал главную задачу Дзюбы на поле

Главный тренер «Адана Демирспора» Винченцо Монтелла высказался об игровых качествах летнего новичка команды Артема Дзюбы.
«Артем – футболист с голевым чутьем. Он силен в штрафной площади, способен помочь команде в нужные моменты.
Конечно, он не тот футболист, который будет играть в глубине поля, его задача – решать моменты в штрафной», – заявил Монтелла.
- 34-летний Дзюба присоединился к турецкому клубу в качестве свободного агента.
- Россиянин в дебютном матче против «Фенербахче» забил гол.
- В следующей игре с «Умраниеспором» форвард провел на поле тайм и получил желтую карточку.
Источник: «Матч ТВ»