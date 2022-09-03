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    Тренер «Адана Демирспора» Монтелла назвал главную задачу Дзюбы на поле

    Главный тренер «Адана Демирспора» Винченцо Монтелла высказался об игровых качествах летнего новичка команды Артема Дзюбы.

    «Артем – футболист с голевым чутьем. Он силен в штрафной площади, способен помочь команде в нужные моменты.

    Конечно, он не тот футболист, который будет играть в глубине поля, его задача – решать моменты в штрафной», – заявил Монтелла.

    • 34-летний Дзюба присоединился к турецкому клубу в качестве свободного агента.
    • Россиянин в дебютном матче против «Фенербахче» забил гол.
    • В следующей игре с «Умраниеспором» форвард провел на поле тайм и получил желтую карточку.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.09.2022 10:29
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