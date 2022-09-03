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  • Тренер «Адана Демирспора» Монтелла назвал главную задачу Дзюбы на поле

Тренер «Адана Демирспора» Монтелла назвал главную задачу Дзюбы на поле

3 сентября 2022, 10:29

Главный тренер «Адана Демирспора» Винченцо Монтелла высказался об игровых качествах летнего новичка команды Артема Дзюбы.

«Артем – футболист с голевым чутьем. Он силен в штрафной площади, способен помочь команде в нужные моменты.

Конечно, он не тот футболист, который будет играть в глубине поля, его задача – решать моменты в штрафной», – заявил Монтелла.

  • 34-летний Дзюба присоединился к турецкому клубу в качестве свободного агента.
  • Россиянин в дебютном матче против «Фенербахче» забил гол.
  • В следующей игре с «Умраниеспором» форвард провел на поле тайм и получил желтую карточку.

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Источник: «Матч ТВ»
Турция. Суперлига Адана Демирспор Дзюба Артем Монтелла Винченцо
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