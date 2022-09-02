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    Черчесов отреагировал на сорвавшийся переход Захаряна в «Челси»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал несостоявшийся переход полузащитника Арсена Захаряна в «Челси».

    «С Арсеном мне довелось поработать совсем недолго. Он произвел на меня самое приятное впечатление – и как футболист, и как человек.

    Захаряну всего 19 лет, вся его карьера еще впереди. Почему он должен сейчас расстраиваться? Тем более что личной вины Арсена в этом нет. Да и вообще ничьей вины нет, просто случились такие форс-мажорные обстоятельства.

    Сам факт того, что на Захаряна всерьез претендует «Челси», говорит в пользу Арсена и должен только заставить его прогрессировать и работать еще больше. Останавливаться нельзя ни в коем случае, иначе большие авансы рискуют так и остаться авансами», – сказал Черчесов.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 53 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

    Последние переходы летнего трансферного окна – следите вместе с «Бомбардиром»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.09.2022 12:43
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