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    Кокорин сегодня пройдет медосмотр для «Ариса»

    Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин близок к трансферу в кипрский «Арис». Сегодня игрок должен пройти медосмотр.

    «Фиорентина» готова отдать игрока в аренду сроком на один сезон. И будет платить Александру не то миллион, не то 1.5 миллиона его зарплаты, которая составляет 1.8 миллионов евро», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Георгий Кудинов.

    • Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
    • Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.

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    Источник: телеграм-канал Георгия Кудинова

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    Сегодня, 11:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5889

      Давид59 54 минуты назад

      Оно ему надо? Бегать придётся.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25595

      vladimir-7 1 час назад

      Кокорин не пройдёт медосмотр, если ему Арис вместе с Фиорентиной будут платить
      меньше, чем платили в Фиорентине, т.е. 1, 8 млн. евро.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15143

      Fusballer 1 час назад

      Перед заселением в санаторий на курорте Сашка решил провериться у врачей)))

      0
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