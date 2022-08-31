Кокорин сегодня пройдет медосмотр для «Ариса»

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин близок к трансферу в кипрский «Арис». Сегодня игрок должен пройти медосмотр.

«Фиорентина» готова отдать игрока в аренду сроком на один сезон. И будет платить Александру не то миллион, не то 1.5 миллиона его зарплаты, которая составляет 1.8 миллионов евро», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Георгий Кудинов.

Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.

С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.

Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.

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