Анохин: «Возвращение Юрана в «Химки»? Спросите у медийного блогера из Госдумы Терюшкова»

Бывший генеральный директор «Химок» Сергей Анохин высказался о возможном возвращении Сергея Юрана в подмосковынй клуб.
«Возвращение Юрана? Мало что знаю. Надо спрашивать у медийного блогера из Госдумы Романа Терюшкова. Я смотрю, есть медийный футбол, а теперь еще и медийная Дума», — сказал Анохин.
- «Химки» отправили Юрана в отставку 10 августа.
- Под его руководством команда набрала 7 очков в 4 турах РПЛ и занимала 7-е место в таблице.
- После смены тренера химчане проиграли 3 матча подряд с общим счетом 2:10.
Источник: Sport24