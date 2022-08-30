Анохин: «Возвращение Юрана в «Химки»? Спросите у медийного блогера из Госдумы Терюшкова»

Бывший генеральный директор «Химок» Сергей Анохин высказался о возможном возвращении Сергея Юрана в подмосковынй клуб.

«Возвращение Юрана? Мало что знаю. Надо спрашивать у медийного блогера из Госдумы Романа Терюшкова. Я смотрю, есть медийный футбол, а теперь еще и медийная Дума», — сказал Анохин.