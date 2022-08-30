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    «У боссов «Химок» нет совести». Колосков отреагировал на возможное возвращение Юрана в клуб

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал возможное возвращение Сергея Юрана в «Химки».

    «Если «Химки» действительно собираются снова пригласить Юрана на пост главного тренера, то у руководства клуба нет совести. Так нельзя делать. Сначала наплевали человеку в душу, сославшись на то, что Юран ушел добровольно.

    Я бы на месте Сергея Николаевича в «Химки» не возвращался. Его там оскорбили, затронули профессиональную честь, а теперь Юран вернется к этим людям, что ли? Нет, конечно», – заявил Колосков.

    • «Химки» отправили Юрана в отставку 10 августа.
    • Под его руководством команда набрала 7 очков в 4 турах РПЛ и занимала 7-е место в таблице.
    • После смены тренера химчане проиграли 3 матча подряд с общим счетом 2:10.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16927

      paracetamol 9 минут назад

      А чё делать, если писаришка нулевым физруком оказался? Только по телеку языком трепать умеет. Еще бы Ловчева взяли физруком!

      0
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      Рейтинг: +532

      gunstilzit 57 минут назад

      Руководство мутное у Химок.

      1
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      Рейтинг: +11497

      Алексей З 1 час назад

      Не соглашусь.
      Попросили , выплатили неустойку, это нормально.
      Теперь опять на контракт, опять будут платить, супер.
      Чем дома сидеть , лучше работать и получать лаве с лохов.

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