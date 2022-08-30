«У боссов «Химок» нет совести». Колосков отреагировал на возможное возвращение Юрана в клуб

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал возможное возвращение Сергея Юрана в «Химки».

«Если «Химки» действительно собираются снова пригласить Юрана на пост главного тренера, то у руководства клуба нет совести. Так нельзя делать. Сначала наплевали человеку в душу, сославшись на то, что Юран ушел добровольно.

Я бы на месте Сергея Николаевича в «Химки» не возвращался. Его там оскорбили, затронули профессиональную честь, а теперь Юран вернется к этим людям, что ли? Нет, конечно», – заявил Колосков.