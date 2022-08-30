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  • «У боссов «Химок» нет совести». Колосков отреагировал на возможное возвращение Юрана в клуб

«У боссов «Химок» нет совести». Колосков отреагировал на возможное возвращение Юрана в клуб

30 августа 2022, 11:04
5

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал возможное возвращение Сергея Юрана в «Химки».

«Если «Химки» действительно собираются снова пригласить Юрана на пост главного тренера, то у руководства клуба нет совести. Так нельзя делать. Сначала наплевали человеку в душу, сославшись на то, что Юран ушел добровольно.

Я бы на месте Сергея Николаевича в «Химки» не возвращался. Его там оскорбили, затронули профессиональную честь, а теперь Юран вернется к этим людям, что ли? Нет, конечно», – заявил Колосков.

  • «Химки» отправили Юрана в отставку 10 августа.
  • Под его руководством команда набрала 7 очков в 4 турах РПЛ и занимала 7-е место в таблице.
  • После смены тренера химчане проиграли 3 матча подряд с общим счетом 2:10.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Химки Юран Сергей
Комментарии (5)
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Enter2006
1661848280
Не вернётся он. У боссов «Химок» нет совести действительно, и не будет, пора их гнать к чертям с клуба, т.к. уже "доигрались". И этого "члена" Едроссни, "Зарему-2", тоже ссаными тряпками с ФК Химки! На наших глазах убивают клуб, который при Юране держался очень неплохо.
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gunstilzit
1661855702
Руководство мутное у Химок.
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paracetamol
1661858623
А чё делать, если писаришка нулевым физруком оказался? Только по телеку языком трепать умеет. Еще бы Ловчева взяли физруком!
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derrik2000
1661866009
Ну, Колосков, ну, молодец! А ХТО будет Юрану, очень хорошему тренеру, хорошее бабло платить, когда он без работы? Колосков??? Вот тот-то и оно...
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FaTeK1945ru
1661868233
...а кто такой колосков???
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