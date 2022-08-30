«У боссов «Химок» нет совести». Колосков отреагировал на возможное возвращение Юрана в клуб

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал возможное возвращение Сергея Юрана в «Химки».
«Если «Химки» действительно собираются снова пригласить Юрана на пост главного тренера, то у руководства клуба нет совести. Так нельзя делать. Сначала наплевали человеку в душу, сославшись на то, что Юран ушел добровольно.
Я бы на месте Сергея Николаевича в «Химки» не возвращался. Его там оскорбили, затронули профессиональную честь, а теперь Юран вернется к этим людям, что ли? Нет, конечно», – заявил Колосков.
- «Химки» отправили Юрана в отставку 10 августа.
- Под его руководством команда набрала 7 очков в 4 турах РПЛ и занимала 7-е место в таблице.
- После смены тренера химчане проиграли 3 матча подряд с общим счетом 2:10.
Источник: «РБ Спорт»