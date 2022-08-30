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    Терюшков – о позиции Карпина по Захаряну: «За будущее России становится страшно»

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков ответил на критику со стороны главного тренера сборной России Валерия Карпина из-за позиции по возможному переходу Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси».

    Ранее депутат Госдумы сравнил с предательством возможный переезд Захаряна в английский чемпионат.

    «С Терюшковым и его сомнительными заявлениями уже давно все понятно», – заявил Карпин.

    «Валерий Карпин считает, что футболисту Захаряну из «Динамо» необходимо уезжать в АПЛ если только представится такая возможность. Потому что АПЛ это «солидный чемпионат».

    Утверждения о спортивном суверенитете России и необходимости регулирования перехода членов национальной сборной в другие страны кажутся главному тренеру сборной России сомнительными.

    Воспитание, прочитанные книги, полученное образование, житейский опыт, а главное, любовь к Родине, сделали из Карпина, как он сам себя считает, адекватного человека.

    За будущее России становится страшно, если у главного тренера национальной сборной такая своеобразная позиция», – Терюшков.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 53 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

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    Источник: телеграм-канал Романа Терюшкова

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