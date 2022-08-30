Терюшков – о позиции Карпина по Захаряну: «За будущее России становится страшно»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков ответил на критику со стороны главного тренера сборной России Валерия Карпина из-за позиции по возможному переходу Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси».

Ранее депутат Госдумы сравнил с предательством возможный переезд Захаряна в английский чемпионат.

«С Терюшковым и его сомнительными заявлениями уже давно все понятно», – заявил Карпин.

«Валерий Карпин считает, что футболисту Захаряну из «Динамо» необходимо уезжать в АПЛ если только представится такая возможность. Потому что АПЛ это «солидный чемпионат».

Утверждения о спортивном суверенитете России и необходимости регулирования перехода членов национальной сборной в другие страны кажутся главному тренеру сборной России сомнительными.

Воспитание, прочитанные книги, полученное образование, житейский опыт, а главное, любовь к Родине, сделали из Карпина, как он сам себя считает, адекватного человека.

За будущее России становится страшно, если у главного тренера национальной сборной такая своеобразная позиция», – Терюшков.