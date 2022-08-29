Ларин заявил, что не хочет работать в футболе после заведения на него уголовного дела

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин высказался о своем будущем в футболе.

Экс-функционер подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие считает, что Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.

При Ларине «Чертаново» боролся за выход в РПЛ, а сейчас играет во Второй лиге.

Клуб разгромно проиграл 2DROTS в 1-м раунде Кубка России.

«Свой проект? Посмотрим. Жизнь покажет. Если будут люди, меценаты, готовые создавать свою академию, если они предложат мне работу, то, может быть, после того, как выйду из тюрьмы или туда не попаду, этот вариант можно рассмотреть.

У меня сейчас после всего того, что со мной произошло, что считаю верхом несправедливости, желания работать в футболе в целом нет. Но без футбола жить сложно», – сказал Ларин.