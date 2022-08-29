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  • У Роналду специальная методика дневного сна: несколько раз по полтора часа, в отдельной комнате и при определенной температуре

У Роналду специальная методика дневного сна: несколько раз по полтора часа, в отдельной комнате и при определенной температуре

29 августа 2022, 16:03
13

Недавно специалист по сну Ник Литтлхэйлс встретился с журналистами The Guardian. Литтлхейлс известен на весь мир благодаря специально разработанной методике сна для спортсменов, которой пользуются топы во всем мире. Это же касалось и Криштиану Роналду.

Про сотрудничество с ним Литтлхэйлс говорил:

«Меня пригласили в «Реал», когда Карло Анчелотти стал менеджером [в 2013 году]. Я стоял на краю тренировочного поля и разговаривал с персоналом «Реал», когда Роналду подбежал. Он тренировался весь день, и все думали, что он побежит прямо в раздевалку. Но Криштиану начал распрашивать меня. Он хотел, чтобы я рассказал ему о своем деле, потому что он всегда особо следил за собой.

Роналду не интересуют причудливые диеты, он не заинтересован в копировании других. Единственное, что его волнует, это то, работает ли какой-то определенный метод для него».

И Литтлхэйлс много работал с Роналду, специализируясь на его сне.

Кто такой Литтлхэйлс и на чем основана его методика сна

Интервью Криштиану Роналду в 2020 году:

«Я уделяю много внимания сну. Это очень важно, потому что организм не может функционировать правильно без отдыха. Мы потребляем много энергии, спортсмены – особенно, поэтому нам важно правильно отдыхать».

Литтлхэйлс подписал контракт с «Реалом» специально ради этого. В его портфолио есть масса сотрудничеств с всемирно известного организациями. Сейчас на персональном сайте Литтлхэйлса перечислены такие: Формула 1, «Лейпциг», «Реал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», некоторые команды из велоспорта и другие коллективы.

Литтлхэйлс разработал специальную программу по сну R90 Technique. Она основана на трех моментах:

Первый – циклический сон. То есть весь день прерывается на несколько отрезков для сна, которые длятся 90 минут.

Второй – условия, в которых человек спит. То есть важно соблюдать определенные вещи, чтобы ничто не нарушало различные фазы сна.

Третий – правильный выход из сна: как правильно просыпаться, как повышать уровень активности после сна.

Ник ЛиттлхэйлсНик Литтлхэйлс

Литтлхэйлс характеризует свой подход так: «Врачи неправильно говорят, что обычно человеку нужно на восстановление 8-9 часов сна. Все это основано на нескольких стадиях сна. Моя методика позволяет разбивать все стадии сна на несколько приемов. Технически сон от этого не страдает, организм восстанавливается даже чуть лучше, при этом человек единоразово экономит много времени».

Литтлхэйлс занимается сном и восстановлением с конца 90-х. Он работал со сборной Англии на Евро-2004 (менял кровати в гостиничных номерах и закупал специальное постельное белье), консультировал сборную Великобритании на ОИ-2012, а потом начал активное сотрудничество с футбольными клубами.

Вот впечатления от работы с Литтлхэйлсом от Алекса Грегори, олимпийского чемпиона-2012 по гребле:

«Ник – сумасшедший парень. В нашем комплексе были теплые номера, кондиционеры работали в определенном режиме. Литтлхэйлс в определенный момент изменил все: постельное белье, матрасы, заставил спать нас при 17-18 градусах. Мы сначала возмущались: холодно же! Но потом он объяснил, зачем это нужно. И мы поняли. Черт, этот чувак даже развесил занавески определенного цвета: не синие, не темно-синие, а какой-то отдельный цвет. Он создавал комфортные световые условия для дневного сна».

Так как же спит Криштиану Роналду

Несколько моментов из инсайдов, его интервью и интервью Литтлхэйса:

• Ночью – 6,5 часов. Днем он дремлет по 3-5 раз. Иногда он спит днем по 1,5 часа (чаще всего сильно меньше, до часа). Но если это выходной день, то иногда он добивает режим сеансами сна по 30-40 минут. По словам Литтлхэйлса, чем больше перерывов на сон, тем лучше. Даже если они несколько сокращены.

• Роналду спит строго при определенной температуре: 18-20 градусов. У него есть специальная комната в доме для дневного сна. Так было в «Реале», «Ювентусе» и сейчас есть в «Манчестер Юнайтед»

• Криштиану спит в позе эмбриона. Литтлхэйлс говорит, что эта поза идеальна для сна.

• Каждые два дня в доме уборщицы меняют постельное белье. Это еще одно требование Литтлхэйлса.

Вот еще один комментарий Литтлхэйлса о сне Роналду: «Роналду соблюдает мои рекомендации. Мы общались с ним раза три-четыре. А вот с его персональными тренерами мы постоянно ведем диалоги. Я хочу знать полную информацию о его жизни вне спорта, да и сам Роналду заинтересован в этом. Это то, что отличает классного спортсмена от легендарного».

Как нужно спать днем – советы ученых и врачей

Люди столетиями изучают сон: как ведет себя мозг и организм в целом во сне, почему мы видим сны, почему одни люди быстро засыпают, а другие – медленно. Есть специализированные кафедры и врачи, которые исследуют сон. И вот несколько советов об этом.

1. Главное – подготовка ко сну, об этом говорит профессор медицины сна оксфордского университета Колин Эспи. Нужно подходить ко сну со свежей головой: если есть какие-то проблемы, то лучше решить их (или настроиться на их решение на следующий день); если есть необходимость, то нужно выделить 10-15 минут перед сном на соцсети.

2. Спать нужно в хорошо проветриваемой комнате. Если есть кондиционер, то хорошо бы соблюдать необходимую температуру от 18 до 23 градусов.

3. Врачи рекомендуют ортопедические подушки и матрасы, потому что они идеально повторяю контуры тела.

4. Идеальная обстановка во время сна – задернутые шторы и тишина.

5. Чтобы быстрее заснуть, можно использовать специальную дыхательную гимнастику. Ее в специальной статье описал специалист по сну доктор Абхинав Сингх. Методика описана на английском языке.

Допустим, вы хотите быть Криштиану Роналду и тоже собираетесь следить за дневным сном. Исследователь сна в Исследовательском центре сна и бодрствования Университета Мэсси Дженнифер Заслона пишет об этом следующие вещи:

  • Да, дневной сон полезен для организма;

  • Нужно спать не больше часа, чтобы не ходить потом с головной болью;

  • Нужно спать до 16:00, потому что потом происходит некоторая перестройка нашего организма;

  • Допустим, вы захотели спать вечером (18:00-19:00), что делать в этой ситуации? Если есть возможность, то снизить рабочую активность и расслабиться и дождаться ночного сна. Если вы ляжете спать на час, то ночью могут возникнуть проблемы с засыпанием.

Текст: Илья Егоров

Фото: www.imago-images.de, augenklick/firo Sportphoto/Global Look Press, скриншот с сайта Ника Литтхэйлса

Источник: Бомбардир
Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану
Комментарии (13)
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Enter2006
1661779704
Что это за высер? 6,5 часов ночной сон и 3-5!!! раз по 1,5 часа днём? 5 раз по полтора часа - это же 7,5 часов. А тренировки когда и вообще остальная жизнь? Так это у меня кот так делает. Его бы на завод, чтобы понять реальность, 6,5 оказалось ночью бы раем без всяких дополнительных 3-5 раз днём.
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Беспонтий
1661780652
какой то сон алкоголика получается.. бахнул поспал бахнул ещё поспал а ночью сбегал в хачмаг и опять поспал романтика
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AZ
1661781815
он уже никому не интересен
Ответить
Not angry fan
1661783182
Тю!
Ответить
3meeeD
1661784240
Не ложиться спать не решив проблеммы??мля я столько без сна ,отьеду. Фуфло дядя этот.
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житель СПб
1661786131
В принципе, ничего нового. Платон предлагал спать каждые 2 часа по 15 минут. Иногда пробовал эту схему по ночам, когда было много работы. Схема работает. Дневной сон есть на флоте - 1 час. Дневной сон рекомендуют врачи - небольшой и раз...
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jek718875
1661787655
Есть поговорка:солдат спит-служба идёт,а здесь:Роналдо спит-деньги идут
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Красногорск_Фан
1661787955
Помню читал книгу поля брэгга лечебное голодание. Он какал, ел дыню, бежал купаться , занимался йогой и изредка работал над бумагами. Я подумал мля. Как эта диета применима для работников тяжелой промышленности или шахтеров которые пашут по 12-14 часов без выходных чтобы хоть как то прокормить свою семью. У богатых свои причуды
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Октавиус
1661810081
отличный текст, осталось только ответить на вопрос - как заснуть, если не хочется?
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