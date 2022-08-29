Олусегун: «Я очень сильно уважаю Галицкого, а он – меня»

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун рассказал о взаимоотношениях с владельцем клуба Сергеем Галицким.
«Сейчас я хочу играть в России, а потом планирую попробовать себя в Европе. Когда? В любой момент.
Что касается разговоров с Галицким, то я его очень сильно уважаю, а он – меня. Он разговаривает со всеми игроками, в том числе со мной – для меня это большая честь.
Уверен, что если я приму решение уйти, то смогу сделать это. Но пока не хочу. Мне нравится в «Краснодаре», – заявил Олусегун.
- Нигериец выступает за «Краснодар» с августа 2021 года.
- За основную команду он провел 15 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
- Рыночная стоимость 20-летнего вингера – 700 тысяч евро.
Источник: «Чемпионат»