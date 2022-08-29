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Олусегун: «Я очень сильно уважаю Галицкого, а он – меня»

29 августа 2022, 11:44
1

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун рассказал о взаимоотношениях с владельцем клуба Сергеем Галицким.

«Сейчас я хочу играть в России, а потом планирую попробовать себя в Европе. Когда? В любой момент.

Что касается разговоров с Галицким, то я его очень сильно уважаю, а он – меня. Он разговаривает со всеми игроками, в том числе со мной – для меня это большая честь.

Уверен, что если я приму решение уйти, то смогу сделать это. Но пока не хочу. Мне нравится в «Краснодаре», – заявил Олусегун.

  • Нигериец выступает за «Краснодар» с августа 2021 года.
  • За основную команду он провел 15 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
  • Рыночная стоимость 20-летнего вингера – 700 тысяч евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Олусегун Олакунле Галицкий Сергей
Комментарии (1)
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шахта Заполярная
1661777828
За что кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку.
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