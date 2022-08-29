Агент Игнатьева отреагировал на хет-трик нападающего в ворота «Оренбурга»

Алан Агузаров, агент форварда «Локомотива» Ивана Игнатьева, дал комментарий по поводу успешной игры своего клиента.

23-летний футболист оформил хет-трик и сделал ассист в матче с «Оренбургом» (5:1).

Он стал первым нападающим «Локо» в 21-м веке, забившим 3 гола за одну встречу.

«Я не буду сейчас расхваливать своего футболиста или как-то клеймить огромное количество наших недоброжелателей. Мы с Ваней прошли достаточно сложный этап карьеры, который многому нас научил.

При подписании контракта с «Локомотивом», я сказал Цорну, что это подписание будет его победой!! Дай Бог, чтобы так и было! Сезон еще длинный и нам нужно постоянно работать, чтобы быть еще лучше!

У Ивана наступила белая полоса? Тут ведь такой момент: полоса она, как правило, не возникает просто так. Если ты отдаешь всего себя режиму, тренировкам, если тренер верит в тебя, эти составляющие и предопределяют эту полосу. Впереди большая работа», – заявил агент.

Игнатьев в последние годы испортил себе репутацию, а сейчас взлетел: хет-трик за 12 минут – первый в «Локо» со времен Лоськова