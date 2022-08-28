Игнатьев в последние годы испортил себе репутацию, а сейчас взлетел: хет-трик за 12 минут – первый в «Локо» со времен Лоськова

В шестом туре РПЛ «Локомотив» принимал на своeм поле «Оренбург» и легко обыграл соперника – 5:1. Главный герой встречи – Иван Игнатьев. Его статистика:

62 минуты на поле;

Три гола;

Один ассист.

Что известно о хет-трике Игнатьева

Во-первых, это первый хет-трик футболиста «Локомотива» в чемпионате России с 2006 года. Тогда Дмитрий Лоськов забил три в ворота «Рубина», а матч завершился со счетом 4:4.

Во-вторых, Игнатьев – первый нападающий клуба, который оформил хет-трик в матчах РПЛ в XXI веке.

В-третьих, это второй в списке самых быстрых хет-триков в истории чемпионата России. Ему понадобилось всего 19 минут. Меньше времени нужно было только Антону Хазову в 2001 году – 12 минут.

В-четвертых, Иван Игнатьев забил столько же, сколько в прошлом и в позапрошлом сезонах Премьер-лиги суммарно. Это первый хет-трик в его карьере на взрослом уровне. Ситуация с хет-триками в молодежках была лучше: два хет-трика в матче за «Краснодар-2» в МФЛ.

«Локомотив» неохотно брал Игнатьева – все из-за человеческих качеств (клуб даже обезопасил себя пунктом в контракте)

В июле появилась информация, что Иван Игнатьев находится на просмотре в «Локомотиве». Сначала стороны охотно опровергали ее, позже трансфер все же состоялся. В этой ситуации у фанатов «Локомотива» появились вопросы относительно целесообразности этой сделки. Все из-за бэкграунда Игнатьева:

Ушел из «Краснодара» со скандалом: нарушение дисциплины и споры по новой зарплате; Резкое ухудшение формы: ни в «Рубине», ни в «Крыльях» Игнатьев не вышел на тот уровень, который демонстрировал после перевода во взрослый «Краснодар».

У спортивного директора «Локомотива» Томаса Цорна часто спрашивали про Игнатьева. Вот один из его ответов: «Хотим посмотреть, в каком состоянии находится Ваня, что он может показать. Детали пока не обсуждали. Не люблю вникать в какие-то истории. Конечно, обезопасим клуб и пропишем детали в контракте. Но я пообщался с Игнатьевым, он отличный парень».

В этом сезоне Игнатьев отыграл шесть матчей, в четырех последних он выходил в старте. Очки за голевые действия (3+1 по «гол+пас») он набрал только в игре с «Оренбургом».

Игнатьев стал форвардом-мемом. Но в России такие часто отмечаются яркими моментами

Из-за своих проблемных ситуаций вне поля, не очень хороших связей с бывшими клубами и низкой результативностью Игнатьев перешел в разряд нападающих, к которым массовый фанат относится недоверчиво и с иронией. В России часто такие появляются, но еще чаще они запоминаются за счет своих достижений на поле:

Александр Кержаков – самый забивной наш форвард в постсоветской истории. Но на Евро-2012 так часто мазал, что в английском языке появился глагол «to kerzhakov», означающий мазать мимо ворот;

Дмитрий Булыкин – Виктор Гусев ставил его в один ряд со Стрельцовым после хет-трика в ворота сборной Швейцарии, но Булыкин быстро сдулся, получил прозвище «Дима Дискотека» (из-за большой любви к ночным клубам) и уехал перезапускать карьеру в Европу. Там внезапно после тридцати Булыкин стал вторым бомбардиром чемпионата Голландии (забил 21 мяч за АДО «Ден Хааг») и подписал контракт с «Аяксом»;

Федор Смолов – появился в основе «Динамо» в 18 лет, забил несколько голов, съездил в аренду в «Фейеноорд» и просто перестал забивать. Не забивал три года. За это время появились даже аккаунты в соцсетях, которые каждый день давали короткий ответ на вопрос – забил ли сегодня Смолов? Но Федор боец – поехал в «Урал», назабивал голов и получил приглашение в «Краснодар», где до сих пор является лучшим бомбардиром в истории клуба.

Сейчас – Иван Игнатьев. Но пока что вопрос: означает ли его перформанс в последнем матче резкий взлет?

Текст: Илья Егоров, Илья Ковалев

Фото: телеграм-канал «Локомотива»