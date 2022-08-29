«Предлагали космические деньги». Экс-игрок «Зенита» рассказал, как его пытался подписать другой клуб РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Валерий Цветков вспомнил, как его пытался заманить другой клуб РПЛ.

— Что за травма завершила вашу карьеру?

— В 2006-м полетели мениск и боковая связка — частичный разрыв. Тогда я понял: «Зенит» (не президент, а именно команда) на меня не рассчитывает. И сейчас колено не дает играть в полную силу.

Когда контракт закончился, мне отдали трудовую книжку. И после этого мною никто не интересовался.

А ведь звали в Ярославль в 2003-м. Еще был вариант с «Томью». С нею нехорошо получилось: встречались с Бышовцем в ресторане, предлагали контракт втрое больше зенитовского. Космические для меня деньги.

Я сказал, что из Питера не хочу никуда уезжать. Город для меня как родной стал. Да и до родного Пскова близко.