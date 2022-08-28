«Торпедо» и «Краснодар» назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч седьмого тура РПЛ между «Торпедо» и «Краснодаром».

«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников, Кожемякин, Прошкин, Померко, Нетфуллин, Енин, Эркинов, Лебеденко, Лаптев.

Запасные: Довбня, Темников, Евдокимов, Глойдман, Рязанцев, Султонов, Симонян, Цаллагов, Рейхмен, Караев, Калмыков, Турищев.

«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Кордоба, Олусегун.

Запасные: Агкацев, Сорокин, Исаенко, Литвинов, Якимов, Ахметов, Баньяц, Манелов, Самко.