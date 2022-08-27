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    Соболев рассказал, как попрощался с Федуном

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал уход из клуба уже бывшего владельца Леонида Федуна.

    «Я ему написал, поблагодарил. Но в команде это особо не обсуждалось. Понимали ли в команде, что к этому все и идет? Нет, честно – не понимали. Я сам прессу не читаю и увидел, что это случилось на следующий день, когда он ушел», – сказал Соболев.

    • Федун владел «Спартаком» 18 лет.
    • Теперь «Спартак» перешел под управление «Лукойла».
    • «Спартак» идет в РПЛ 1-м.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      sokiromb 7 минут назад

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      Рейтинг: +2101

      kvm 40 минут назад

      Я сам прессу не читаю - не умею...

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