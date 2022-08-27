Соболев рассказал, как попрощался с Федуном

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал уход из клуба уже бывшего владельца Леонида Федуна.
«Я ему написал, поблагодарил. Но в команде это особо не обсуждалось. Понимали ли в команде, что к этому все и идет? Нет, честно – не понимали. Я сам прессу не читаю и увидел, что это случилось на следующий день, когда он ушел», – сказал Соболев.
- Федун владел «Спартаком» 18 лет.
- Теперь «Спартак» перешел под управление «Лукойла».
- «Спартак» идет в РПЛ 1-м.
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»