Агент Кокорина подтвердил наличие нескольких предложений об аренде форварда

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, сообщил, что игрока хотят подписать «Арис» и неназванные российские клубы.

«Да, «Арис» сделал предложение «Фиорентине» по аренде Кокорина. Причем не только «Арис», но и еще клубы есть.

Команды из Кипра? Некоторые российские клубы тоже сделали предложения, это правда.

Шансы на то, что Кокорина смогут отпустить, есть всегда. Никаких проблем нет. Это в интересах «Фиорентины», чтобы их актив был задействован в правильном направлении», – сказал агент.