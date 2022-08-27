Агент Кокорина подтвердил наличие нескольких предложений об аренде форварда

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, сообщил, что игрока хотят подписать «Арис» и неназванные российские клубы.
«Да, «Арис» сделал предложение «Фиорентине» по аренде Кокорина. Причем не только «Арис», но и еще клубы есть.
Команды из Кипра? Некоторые российские клубы тоже сделали предложения, это правда.
Шансы на то, что Кокорина смогут отпустить, есть всегда. Никаких проблем нет. Это в интересах «Фиорентины», чтобы их актив был задействован в правильном направлении», – сказал агент.
- Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
- Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.
Источник: «Спорт-Экспресс»