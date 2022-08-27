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    Агент Кокорина подтвердил наличие нескольких предложений об аренде форварда

    Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, сообщил, что игрока хотят подписать «Арис» и неназванные российские клубы.

    «Да, «Арис» сделал предложение «Фиорентине» по аренде Кокорина. Причем не только «Арис», но и еще клубы есть.

    Команды из Кипра? Некоторые российские клубы тоже сделали предложения, это правда.

    Шансы на то, что Кокорина смогут отпустить, есть всегда. Никаких проблем нет. Это в интересах «Фиорентины», чтобы их актив был задействован в правильном направлении», – сказал агент.

    • Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
    • Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4477

      Enter2006 1 час назад

      Скамейка Фиалок натёрта до зеркального блеска.
      Пора дальше скамеечки искать.. ))

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