Кипрский клуб намерен арендовать Кокорина

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может продолжить карьеру на Кипре.
Арендовать 31-летнего россиянина хочет «Арис» из Лимассола.
Клуб уже сделал соответствующее предложение. Основная проблема в переговорах – высокая зарплата Кокорина.
По этой причине сорвались переходы футболиста в «Торпедо» и «Пари НН».
- Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
- Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.
Источник: «Спорт-Экспресс»