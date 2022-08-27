Кипрский клуб намерен арендовать Кокорина

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может продолжить карьеру на Кипре.

Арендовать 31-летнего россиянина хочет «Арис» из Лимассола.

Клуб уже сделал соответствующее предложение. Основная проблема в переговорах – высокая зарплата Кокорина.

По этой причине сорвались переходы футболиста в «Торпедо» и «Пари НН».