Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Кипрский клуб намерен арендовать Кокорина

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может продолжить карьеру на Кипре.

    Арендовать 31-летнего россиянина хочет «Арис» из Лимассола.

    Клуб уже сделал соответствующее предложение. Основная проблема в переговорах – высокая зарплата Кокорина.

    По этой причине сорвались переходы футболиста в «Торпедо» и «Пари НН».

    • Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
    • Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.

    Новости по теме
    Лига конференций. «Фиорентина» без Кокорина выбила «Твенте» и прошла в групповой этап 1
    Петржела назвал главную ошибку в жизни Кокорина 1
    Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на ответный матч с «Твенте» 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:44
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11