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    Хайкин раскрыл цель «Буде-Глимт» на Лигу Европы

    Вратарь норвежского «Буде-Глимт» Никита Хайкин прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы. В соперники норвежцам достались «Арсенал», ПСВ и «Цюрих».

    «Честно говоря, после жеребьeвки настроение стало лучше. Понятно, что мы хотели попасть в Лигу чемпионов, но и в Лиге Европы отличные соперники, у нас очень интересная группа. «Арсенал» – отличная команда, тем более они сейчас лидируют в АПЛ. Уверен, на «Эмирейтс» будет классная атмосфера.

    ПСВ тренирует Руд ван Нистелрой – я хорошо помню его по игре в Англии, когда я сам только начинал свой путь в футболе. Знаю, что ПСВ играет в атаку с Люком де Йонгом и Хави Симонсом – будет интересно сыграть против них.

    Наша цель в группе – показать качественный футбол против сильных соперников и ещe несколько раз удивить футбольную Европу. Да, мы играем за Полярным кругом, но не волнуйтесь, в Будe никто не замeрзнет – у нас на стадионе будет очень жарко!» – сказал россиянин.

    • Хайкин в Норвегии с 2019 года.
    • С командой он дважды выигрывал чемпионат страны.
    • У Хайкина помимо российского есть израильское гражданство. Также он подданный Великобритании.

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    Источник: «Чемпионат»

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