Хайкин раскрыл цель «Буде-Глимт» на Лигу Европы

Вратарь норвежского «Буде-Глимт» Никита Хайкин прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы. В соперники норвежцам достались «Арсенал», ПСВ и «Цюрих».

«Честно говоря, после жеребьeвки настроение стало лучше. Понятно, что мы хотели попасть в Лигу чемпионов, но и в Лиге Европы отличные соперники, у нас очень интересная группа. «Арсенал» – отличная команда, тем более они сейчас лидируют в АПЛ. Уверен, на «Эмирейтс» будет классная атмосфера.

ПСВ тренирует Руд ван Нистелрой – я хорошо помню его по игре в Англии, когда я сам только начинал свой путь в футболе. Знаю, что ПСВ играет в атаку с Люком де Йонгом и Хави Симонсом – будет интересно сыграть против них.

Наша цель в группе – показать качественный футбол против сильных соперников и ещe несколько раз удивить футбольную Европу. Да, мы играем за Полярным кругом, но не волнуйтесь, в Будe никто не замeрзнет – у нас на стадионе будет очень жарко!» – сказал россиянин.