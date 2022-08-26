Карпин отреагировал на возможный переход Захаряна в «Челси»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высказался о том, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может перейти в «Челси».

Сообщалось, что лондонский клуб готов выкупить 19-летнего футболиста за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

«Не знаю, стоит ли он этих денег, я же не Transfermarkt.

Будет ли играть Захарян в «Челси», зависит от тренера, он его покупает, а под какую позицию и какие функции, тут только Тухелю известно», – заявил Карпин.

Захарян – воспитанник «Динамо».

За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.

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