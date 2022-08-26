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    Карпин отреагировал на возможный переход Захаряна в «Челси»

    Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высказался о том, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может перейти в «Челси».

    Сообщалось, что лондонский клуб готов выкупить 19-летнего футболиста за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

    «Не знаю, стоит ли он этих денег, я же не Transfermarkt.

    Будет ли играть Захарян в «Челси», зависит от тренера, он его покупает, а под какую позицию и какие функции, тут только Тухелю известно», – заявил Карпин.

    • Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.

    Кто такая Рафаэла Пимента – глава агентства Райолы после его смерти: это она ведет трансфер Захаряна в «Чeлси»

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    Источник: «РБК Спорт»

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    Сегодня, 15:48
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +23230

      DOCTOR PENALTY 39 минут назад

      Валера опустил на землю коллегу.

      1
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      Рейтинг: +25567

      vladimir-7 1 час назад

      Нашли у кого спрашивать про переход Захаряна в Челси.

      1
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      Рейтинг: +1177

      Серёга Краснодарский 1 час назад

      Интересно после смены гражданства и протирания лавки в челси он вернётся играть к нам или его кышнут взашею из России? . Хотя может он порядочный парень и не поменяет Святое на бабосы.

      3
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      Рейтинг: +13474

      playsh > Серёга Краснодарский 59 минут назад

      Какое гражданство,он уже заигран за Россию.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2109

      fakeid > playsh 45 минут назад

      как думаешь, сколько времени фифе потребуется, чтобы принять какой-нибудь правовой акт, согласно которому, при чрезвычайной какой-либо ситуации, бла-бла ... можно будет сменить футбольное гражданство?)

      2
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      Рейтинг: +14998

      Fusballer > playsh 41 минуту назад

      Фифе с уефой законы не писаны.

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      Рейтинг: +23230

      DOCTOR PENALTY > fakeid 41 минуту назад

      10 минут

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      Рейтинг: +13474

      playsh > fakeid 2 минуты назад

      Гражданство поменять нельзя,особенно по месту рождения,а вот отказаться от него можно.Но это уже Родину предать.Если менять пункт,что игрок имеет право играть за некую сборную,будучи уже заигранным за другую сборную,то это верх идиотизма и маразма.Хотя,глядя на лидеров гейропы,удивляться сейчас не приходится.Может быть,морозная зима их отрезвит?Будем надеяться,что наш пацанчик из Динамо окажется умнее чиновников от уефы и фифы.

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