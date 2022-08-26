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  • Карпин отреагировал на возможный переход Захаряна в «Челси»

Карпин отреагировал на возможный переход Захаряна в «Челси»

26 августа 2022, 15:48
7

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высказался о том, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может перейти в «Челси».

Сообщалось, что лондонский клуб готов выкупить 19-летнего футболиста за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

«Не знаю, стоит ли он этих денег, я же не Transfermarkt.

Будет ли играть Захарян в «Челси», зависит от тренера, он его покупает, а под какую позицию и какие функции, тут только Тухелю известно», – заявил Карпин.

  • Захарян – воспитанник «Динамо».
  • За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.

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Источник: «РБК Спорт»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Динамо Челси Россия Захарян Арсен Карпин Валерий
Комментарии (7)
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Серёга Краснодарский
1661518936
Интересно после смены гражданства и протирания лавки в челси он вернётся играть к нам или его кышнут взашею из России? . Хотя может он порядочный парень и не поменяет Святое на бабосы.
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vladimir-7
1661519021
Нашли у кого спрашивать про переход Захаряна в Челси.
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DOCTOR PENALTY
1661520782
Валера опустил на землю коллегу.
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