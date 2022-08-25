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  • «Все будет хорошо, если придет адекватное руководство». Газизов – о судебном разбирательстве со «Спартаком»

«Все будет хорошо, если придет адекватное руководство». Газизов – о судебном разбирательстве со «Спартаком»

25 августа 2022, 16:00
3

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о перспективах судебного разбирательства со «Спартаком» после ухода из клуба Леонида Федуна.

«Я ни на кого не подавал в суд. Надо понимать одно, что господин Федун просто не выполнил условия нашего договора, вот и все.

Думаю, что все будет хорошо, если придет новое адекватное руководство. Никто не хочет судиться, тем более со «Спартаком», – заявил Газизов.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Спартак Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (3)
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Fusballer
1661433620
Федуна в Спартаке уже нет. А на нет и суда нет.
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Plyash
1661434635
Другой бы успокоился,но Газиз реальный идиот,это не лечится.
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моэм
1661440910
Прямо скажем что у Газизова отличный пиар-агент ... не будь этой "заморочки" со Спартаком , про него уже давно забыли бы ... а так он постоянно "на слуху" , даже находясь достаточно глубоко в попе.
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