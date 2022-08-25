«Все будет хорошо, если придет адекватное руководство». Газизов – о судебном разбирательстве со «Спартаком»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о перспективах судебного разбирательства со «Спартаком» после ухода из клуба Леонида Федуна.
«Я ни на кого не подавал в суд. Надо понимать одно, что господин Федун просто не выполнил условия нашего договора, вот и все.
Думаю, что все будет хорошо, если придет новое адекватное руководство. Никто не хочет судиться, тем более со «Спартаком», – заявил Газизов.
- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
- В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
Источник: «Матч ТВ»