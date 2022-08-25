«Все будет хорошо, если придет адекватное руководство». Газизов – о судебном разбирательстве со «Спартаком»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о перспективах судебного разбирательства со «Спартаком» после ухода из клуба Леонида Федуна.

«Я ни на кого не подавал в суд. Надо понимать одно, что господин Федун просто не выполнил условия нашего договора, вот и все.

Думаю, что все будет хорошо, если придет новое адекватное руководство. Никто не хочет судиться, тем более со «Спартаком», – заявил Газизов.