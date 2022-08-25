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    «Все будет хорошо, если придет адекватное руководство». Газизов – о судебном разбирательстве со «Спартаком»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о перспективах судебного разбирательства со «Спартаком» после ухода из клуба Леонида Федуна.

    «Я ни на кого не подавал в суд. Надо понимать одно, что господин Федун просто не выполнил условия нашего договора, вот и все.

    Думаю, что все будет хорошо, если придет новое адекватное руководство. Никто не хочет судиться, тем более со «Спартаком», – заявил Газизов.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1976

      моэм 12 минут назад

      Прямо скажем что у Газизова отличный пиар-агент ... не будь этой "заморочки" со Спартаком , про него уже давно забыли бы ... а так он постоянно "на слуху" , даже находясь достаточно глубоко в попе.

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      Рейтинг: +13464

      playsh 1 час назад

      Другой бы успокоился,но Газиз реальный идиот,это не лечится.

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      Рейтинг: +14975

      Fusballer 2 часа назад

      Федуна в Спартаке уже нет. А на нет и суда нет.

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