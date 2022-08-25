«Спартак» поблагодарил «Факел»: «Уважение за то, что быстро исправили ошибку»

Извиняться не за что,кроме,как за безграмотного корректора.Весь Воронеж,ещё со времён СССР ,когда в Спартак пришёл их воспитанник Валерий Шмаров,является поклонником Спартака по умолчанию.Для них Факел то же самое,что и Спартак,ну,понятно,что игра между ними стоит особняком.Но Спартак здесь ждут и любят,это я знаю точно,потому,что нахожусь сейчас у своего брата именно здесь,и буду на этой игре.Всем удачи.
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов поблагодарил «Факел», который извинился за некорректную формулировку с запретом на проход на матч со «Спартаком» с символикой московского клуба.
Ранее пресс-служба «Факела» заявила: «Мы допустили некорректную формулировку – имелись в виду средства активной поддержки, а не атрибутика».
«Рады, что реакция последовала быстро — и от Лиги, и от «Факела». Коллегам из Воронежа — уважение, что быстро исправили ошибку, и случившееся недоразумение не должно омрачить матч, которого ждут болельщики обеих команд. До встречи в Воронеже!» – сказал Зеленов.