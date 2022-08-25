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    «Спартак» поблагодарил «Факел»: «Уважение за то, что быстро исправили ошибку»

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов поблагодарил «Факел», который извинился за некорректную формулировку с запретом на проход на матч со «Спартаком» с символикой московского клуба.

    Ранее пресс-служба «Факела» заявила: «Мы допустили некорректную формулировку – имелись в виду средства активной поддержки, а не атрибутика».

    «Рады, что реакция последовала быстро — и от Лиги, и от «Факела». Коллегам из Воронежа — уважение, что быстро исправили ошибку, и случившееся недоразумение не должно омрачить матч, которого ждут болельщики обеих команд. До встречи в Воронеже!» – сказал Зеленов.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:13
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +13460

      playsh 23 минуты назад

      Извиняться не за что,кроме,как за безграмотного корректора.Весь Воронеж,ещё со времён СССР ,когда в Спартак пришёл их воспитанник Валерий Шмаров,является поклонником Спартака по умолчанию.Для них Факел то же самое,что и Спартак,ну,понятно,что игра между ними стоит особняком.Но Спартак здесь ждут и любят,это я знаю точно,потому,что нахожусь сейчас у своего брата именно здесь,и буду на этой игре.Всем удачи.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +47

      Romeo 123 50 минут назад

      Хрю хрю

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +517

      Спартач80 > Romeo 123 50 минут назад

      Очередное б.о.м.ж.и.н.ое чмо...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13460

      playsh > Romeo 123 22 минуты назад

      ...тяв-тяв...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24944

      JTherry 1 час назад

      "мы вас не больно зарежем"...)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5185

      Беспонтий 1 час назад

      ну это значит
      что ничья будет не сухой

      4
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