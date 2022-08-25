Президент РПЛ Алаев прокомментировал запрет символики «Спартака» на стадионе «Факела»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал запрет на проход на матч «Факел» – «Спартак» с символикой московского клуба.

«Решение «Факела» не допускать на стадион с символикой клуба-соперника противоречит действующим правилам и регламенту. Негодование болельщиков в этой ситуации понятно.

Лига держит ситуацию на контроле, мы оперативно связались с руководством клуба, и генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе заверил, что ограничений, касающихся использования символики гостевой команды, на матче не будет», – сказал Алаев.