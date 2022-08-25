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    Президент РПЛ Алаев прокомментировал запрет символики «Спартака» на стадионе «Факела»

    Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал запрет на проход на матч «Факел» – «Спартак» с символикой московского клуба.

    «Решение «Факела» не допускать на стадион с символикой клуба-соперника противоречит действующим правилам и регламенту. Негодование болельщиков в этой ситуации понятно.

    Лига держит ситуацию на контроле, мы оперативно связались с руководством клуба, и генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе заверил, что ограничений, касающихся использования символики гостевой команды, на матче не будет», – сказал Алаев.

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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    Сегодня, 13:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16858

      Cleaner 2 часа назад

      В приказном порядке обязать Факел провести матч со Спартаком БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ! Местных ЧИНУШ только таким способом в чувство привести можно.

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      Рейтинг: +16630

      ilichkadr > Cleaner 2 часа назад

      Ага, а заодно и болел Спартака отправить смотреть футбол в ближайший бар по ящику Во будет выручка у пивного заведения!

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